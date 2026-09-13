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Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493)

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Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 1
Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 2
Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 3
Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 4
Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 5
Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 6
Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 7
Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
20
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 3
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 4
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 5
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 6
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 7
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710705
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х6
Вес, г.
390

Описание товара Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493)

Аккумулятор для электроинструмента Deko представляет собой надежный источник питания для различных устройств. Этот аккумулятор оснащен удобным типом крепления «слайдер», который обеспечивает легкую и быструю замену при необходимости. Он выполнен на базе современной технологии Li-Ion, что гарантирует длительный срок службы и устойчивость к частым циклам зарядки и разрядки. С емкостью в 3 ампер-часа, этот аккумулятор обеспечивает продолжительное время работы электроинструментов без необходимости частой подзарядки. Напряжение 20 вольт делает его совместимым с широким спектром инструментов, обеспечивая стабильную работу и высокую производительность. Аккумулятор Deko идеально подходит для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят надежность и эффективность в работе.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Deko UNV3.0 STD 20В 3Ач Li-Ion (063-4493)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор для электроинструмента Deko представляет собой надежный источник питания для различных устройств. Этот аккумулятор оснащен удобным типом крепления «слайдер», который обеспечивает легкую и быструю замену при необходимости. Он выполнен на базе современной технологии Li-Ion, что гарантирует длительный срок службы и устойчивость к частым циклам зарядки и разрядки. С емкостью в 3 ампер-часа, этот аккумулятор обеспечивает продолжительное время работы электроинструментов без необходимости частой подзарядки. Напряжение 20 вольт делает его совместимым с широким спектром инструментов, обеспечивая стабильную работу и высокую производительность. Аккумулятор Deko идеально подходит для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят надежность и эффективность в работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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