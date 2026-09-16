Top.Mail.Ru
Masako Ohta & Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Masako Ohta & Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 1
Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 2
Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 3
Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 4
Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 5
Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Masako Ohta & Matthias Lindermayr
Альбом (сингл)
Mmmmh
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 1
  • Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 2
  • Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 3
  • Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 4
  • Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 5
  • Masako Ohta &amp; Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Masako Ohta & Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Masako Ohta & Matthias Lindermayr
Альбом (сингл)
Mmmmh
Жанр
Jazz
Трек-лист
Trudelutt, Oli's Balloon, All Good Things Are Four, Tolv, Sora, Kogia, Ayet, Penguin, La
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Masako Ohta & Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Trudelutt, Oli's Balloon, All Good Things Are Four, Tolv, Sora, Kogia, Ayet, Penguin, La

Отзывы о товаре Masako Ohta & Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Masako Ohta & Matthias Lindermayr
Альбом (сингл)
Mmmmh
Жанр
Jazz
Трек-лист
Trudelutt, Oli's Balloon, All Good Things Are Four, Tolv, Sora, Kogia, Ayet, Penguin, La
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Trudelutt, Oli's Balloon, All Good Things Are Four, Tolv, Sora, Kogia, Ayet, Penguin, La
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Masako Ohta & Matthias Lindermayr - Mmmmh (4251804138581) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...