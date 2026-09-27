Bill Evans & Jim Hall - Intermodulation (5060672888585) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans & Jim Hall
Альбом (сингл)
Intermodulation
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 722282
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans & Jim Hall
Альбом (сингл)
Intermodulation
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, My Man's Gone Now (From Porgy And Bess), Turn Out The Stars, Angel Face, Jazz Samba, All Across The City
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bill Evans & Jim Hall - Intermodulation (5060672888585) виниловая пластинка
Intermodulation — джазовый альбом 1966 года пианиста Билла Эванса и джазового гитариста Джима Холла.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans & Jim Hall
Альбом (сингл)
Intermodulation
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, My Man's Gone Now (From Porgy And Bess), Turn Out The Stars, Angel Face, Jazz Samba, All Across The City
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Intermodulation — джазовый альбом 1966 года пианиста Билла Эванса и джазового гитариста Джима Холла.
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Bill Evans & Jim Hall - Intermodulation (5060672888585) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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