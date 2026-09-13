Sammy Hagar - The Residency (Coloured) (0843930137831) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sammy Hagar
Альбом (сингл)
The Residency
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722273
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0843930137831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sammy Hagar
Альбом (сингл)
The Residency
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Encore, Thank You, Goodnight. (Live), Top Of The World (Live), Panama (Live), Summer Nights (Live), There’s Only One Way To Rock (Live), Humans Being (Live), Right Now (Live), 5150 (Live), Poundcake (Live), Ain't Talkin' 'Bout Love (Live), Eagles Fly (Live), Best of Both Worlds (Live), Why Can't This Be Love (Live), Rock Candy (Live), Mas Tequila (Live), Heavy Metal (Live), I Can't Drive 55 (Live), Love Walks In (Live)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sammy Hagar - The Residency (Coloured) (0843930137831) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Encore, Thank You, Goodnight. (Live), Top Of The World (Live), Panama (Live), Summer Nights (Live), There’s Only One Way To Rock (Live), Humans Being (Live), Right Now (Live), 5150 (Live), Poundcake (Live), Ain't Talkin' 'Bout Love (Live), Eagles Fly (Live), Best of Both Worlds (Live), Why Can't This Be Love (Live), Rock Candy (Live), Mas Tequila (Live), Heavy Metal (Live), I Can't Drive 55 (Live), Love Walks In (Live)
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0843930137831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sammy Hagar
Альбом (сингл)
The Residency
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Encore, Thank You, Goodnight. (Live), Top Of The World (Live), Panama (Live), Summer Nights (Live), There’s Only One Way To Rock (Live), Humans Being (Live), Right Now (Live), 5150 (Live), Poundcake (Live), Ain't Talkin' 'Bout Love (Live), Eagles Fly (Live), Best of Both Worlds (Live), Why Can't This Be Love (Live), Rock Candy (Live), Mas Tequila (Live), Heavy Metal (Live), I Can't Drive 55 (Live), Love Walks In (Live)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Encore, Thank You, Goodnight. (Live), Top Of The World (Live), Panama (Live), Summer Nights (Live), There’s Only One Way To Rock (Live), Humans Being (Live), Right Now (Live), 5150 (Live), Poundcake (Live), Ain't Talkin' 'Bout Love (Live), Eagles Fly (Live), Best of Both Worlds (Live), Why Can't This Be Love (Live), Rock Candy (Live), Mas Tequila (Live), Heavy Metal (Live), I Can't Drive 55 (Live), Love Walks In (Live)
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Sammy Hagar - The Residency (Coloured) (0843930137831) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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