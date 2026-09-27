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Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка

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Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Adams
Альбом (сингл)
Roll With The Punches
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bad Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bad Records
Barcode
[5063176079718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Adams
Альбом (сингл)
Roll With The Punches
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Roll With The Punches, Make Up Your Mind, Never Ever Let You Go, A Little More Understanding, Life Is Beautiful, Love Is Stronger Than Hate, How’s That Workin ’For Ya, Two Arms To Hold You, Be The Reason, Will We Ever Be Friends Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка

«Roll With The Punches» — долгожданный 16-й студийный альбом Брайана Адамса, признанного автора-исполнителя и мировой рок-иконы. Это первый альбом Адамса с новым материалом, выпущенный на его собственном независимом лейбле Bad Records. Издание на виниле в гейтфолде. Альбом, написанный и спродюсированный Адамсом, содержит 10 новых треков, включая «Roll With The Punches», «Make Up Your Mind» и «Never Ever Let You Go». «Roll With The Punches» наполнен мощными рок-гимнами, такими как «How's That Working For Ya» и «Be The Reason», которые органично сочетаются с проникновенными балладами, такими как «Life Is Beautiful» и «We Will Ever Be Friends Again», что делает альбом насыщенным и глубоким. Соавторами являются Матт Лэнг, Элиот Кеннеди и давний соавтор Джим Валланс.

Отзывы о товаре Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bad Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bad Records
Barcode
[5063176079718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Adams
Альбом (сингл)
Roll With The Punches
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Roll With The Punches, Make Up Your Mind, Never Ever Let You Go, A Little More Understanding, Life Is Beautiful, Love Is Stronger Than Hate, How’s That Workin ’For Ya, Two Arms To Hold You, Be The Reason, Will We Ever Be Friends Again
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Roll With The Punches» — долгожданный 16-й студийный альбом Брайана Адамса, признанного автора-исполнителя и мировой рок-иконы. Это первый альбом Адамса с новым материалом, выпущенный на его собственном независимом лейбле Bad Records. Издание на виниле в гейтфолде. Альбом, написанный и спродюсированный Адамсом, содержит 10 новых треков, включая «Roll With The Punches», «Make Up Your Mind» и «Never Ever Let You Go». «Roll With The Punches» наполнен мощными рок-гимнами, такими как «How's That Working For Ya» и «Be The Reason», которые органично сочетаются с проникновенными балладами, такими как «Life Is Beautiful» и «We Will Ever Be Friends Again», что делает альбом насыщенным и глубоким. Соавторами являются Матт Лэнг, Элиот Кеннеди и давний соавтор Джим Валланс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Adams - Roll With The Punches (5063176079718) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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