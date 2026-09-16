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Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка

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Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
2Nd To None
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
2Nd To None
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
That's All Right, I Forgot To Remember To Forget, Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Love Me, Mean Woman Blues, Loving You, Treat Me Nice, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Trouble, I Got Stung, I Need Your Love Tonight, A Mess of Blues, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, If I Can Dream, Memories, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, You Don't Have To Say You Love Me, An American Trilogy, Always On My Mind, Promised Land, Mood
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's All Right, I Forgot To Remember To Forget, Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Love Me, Mean Woman Blues, Loving You, Treat Me Nice, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Trouble, I Got Stung, I Need Your Love Tonight, A Mess of Blues, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, If I Can Dream, Memories, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, You Don't Have To Say You Love Me, An American Trilogy, Always On My Mind, Promised Land, Moody Blue, I'm a Roustabout, Rubberneckin'

Отзывы о товаре Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
2Nd To None
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
That's All Right, I Forgot To Remember To Forget, Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Love Me, Mean Woman Blues, Loving You, Treat Me Nice, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Trouble, I Got Stung, I Need Your Love Tonight, A Mess of Blues, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, If I Can Dream, Memories, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, You Don't Have To Say You Love Me, An American Trilogy, Always On My Mind, Promised Land, Mood
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's All Right, I Forgot To Remember To Forget, Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Love Me, Mean Woman Blues, Loving You, Treat Me Nice, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Trouble, I Got Stung, I Need Your Love Tonight, A Mess of Blues, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, If I Can Dream, Memories, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, You Don't Have To Say You Love Me, An American Trilogy, Always On My Mind, Promised Land, Moody Blue, I'm a Roustabout, Rubberneckin'
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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