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Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка

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Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка - фото 1
Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alan Hawkshaw
Альбом (сингл)
The Road Forward
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка - фото 1
  • Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722157
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648411925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alan Hawkshaw
Альбом (сингл)
The Road Forward
Жанр
Jazz
Трек-лист
Current Affairs, Current Affairs (a), The Road Forward, Sky Train, Sky Train (a), Get Ready, Get Set - Fly, Man Of Means, Destination Venus, Merry Go Round, Strangelands, Sheer Elegance, Cruising, Mystique Voyage, Strangeways, A Man Alone
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Current Affairs, Current Affairs (a), The Road Forward, Sky Train, Sky Train (a), Get Ready, Get Set - Fly, Man Of Means, Destination Venus, Merry Go Round, Strangelands, Sheer Elegance, Cruising, Mystique Voyage, Strangeways, A Man Alone

Отзывы о товаре Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648411925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alan Hawkshaw
Альбом (сингл)
The Road Forward
Жанр
Jazz
Трек-лист
Current Affairs, Current Affairs (a), The Road Forward, Sky Train, Sky Train (a), Get Ready, Get Set - Fly, Man Of Means, Destination Venus, Merry Go Round, Strangelands, Sheer Elegance, Cruising, Mystique Voyage, Strangeways, A Man Alone
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Current Affairs, Current Affairs (a), The Road Forward, Sky Train, Sky Train (a), Get Ready, Get Set - Fly, Man Of Means, Destination Venus, Merry Go Round, Strangelands, Sheer Elegance, Cruising, Mystique Voyage, Strangeways, A Man Alone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alan Hawkshaw - The Road Forward (4251648411925) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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