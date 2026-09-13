Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка
Один из двух релизов Be With в архивах уважаемого британского библиотечного лейбла Conroy, представляем один из наших любимых треков на этом лейбле — невероятно востребованный Background Action от Сэмми Бердсона, первоначально выпущенный в 1975 году. Редкий и востребованный уже много лет, это один из тех культовых библиотечных LP, которые редко встречаются даже при самых тщательных поисках. Сэмми. Бердсон — один из многочисленных псевдонимов могущественного австрийского композитора, аранжировщика и дирижера Герхарда Нархольца. Основатель любимого библиотечного лейбла Sonoton в 1965 году и композитор с классическим образованием, его творчество охватывает широкий спектр жанров: от легкой музыки и поп-музыки до джаза, электронной музыки и авангарда. Первая сторона альбома Background Action — это сплошной вау-вау в стиле Blaxploitation, фанковый клавесин и мощные ударные. Это высококачественные интерпретации того самого жёсткого психоделического слеут-фанка, которым так щедро нас подарили эти лейблы. Однако, на наш взгляд, настоящие хиты находятся на стороне B. Здесь представлено множество стилей. Трио шикарных вариаций «Water Pollution» — это чистое золото. Двухчастный среднетемповый брейкданс-барабанный марафон «News Background» — это просто эпично, а сенсационные «Kabul Trip A» и «Kabul Trip B» — это две разные интерпретации жёсткого фанка, стрит-джаза с крутыми звуками органа, баса и ударных. Короче говоря, это обязательный релиз как для диджеев, так и для продюсеров. Британский лейбл библиотечной музыки Conroy, известный своими мгновенно узнаваемыми «оранжево-красными» обложками, начал выпускать музыку для кино и телевидения в 1965 году. Будучи дочерним лейблом Berry Music Co, его каталог с самого начала олицетворял собой странное сочетание традиций и экспериментов в индустрии библиотечной музыки. Ранние релизы Conroy включали работы таких ветеранов биг-бэндов, как Эдди Уорнер, а также ранние электронные записи, например, бельгийского пионера экспериментальной музыки Арсена Суффрио. Благодаря тому, что Berry Music Co сотрудничала с немецким лейблом библиотечной музыки Sonoton, именно через Conroy значительная часть немецкой библиотечной музыки попала на британский рынок. Conroy прекратил выпуск новой музыки в 1980-х годах, но его история и каталог дают прекрасное представление о тенденциях и эксцентричности уникальной индустрии на пике её международной популярности. Это переиздание альбома Background Action было мастерировано для винила постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом на основе аудиозаписей с оригинальных лент. Ричард Робинсон воссоздал культовую, завораживающую оригинальную обложку альбома Conroy. Незаменимо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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