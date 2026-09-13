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Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка

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Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sammy Burdson
Альбом (сингл)
Background Action
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка - фото 1
  • Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка - фото 2
  • Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722150
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804127127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sammy Burdson
Альбом (сингл)
Background Action
Жанр
Funk
Трек-лист
Speed Unlimited (a), Speed Unlimited (b), Speed Unlimited (c), Hurricane Wheels (a), Hurricane Wheels (b), Hurricane Wheels (c), Hurricane Wheels (d), Hurricane Wheels (e), Hurricane Wheels (f), Hurricane Wheels (g), Route Africaine (a), Route Africaine (b), Route Africaine (c), Kabul Trip (a), Kabul Trip (b), Kabul Trip (c), Kabul Trip (d), Water Pollution (a), Water Pollution (b), Water Pollution (c), Centurian (a), Centurian (b), Centurian (c), Gladiators, News Background (a), News Background
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка

Один из двух релизов Be With в архивах уважаемого британского библиотечного лейбла Conroy, представляем один из наших любимых треков на этом лейбле — невероятно востребованный Background Action от Сэмми Бердсона, первоначально выпущенный в 1975 году. Редкий и востребованный уже много лет, это один из тех культовых библиотечных LP, которые редко встречаются даже при самых тщательных поисках. Сэмми. Бердсон — один из многочисленных псевдонимов могущественного австрийского композитора, аранжировщика и дирижера Герхарда Нархольца. Основатель любимого библиотечного лейбла Sonoton в 1965 году и композитор с классическим образованием, его творчество охватывает широкий спектр жанров: от легкой музыки и поп-музыки до джаза, электронной музыки и авангарда. Первая сторона альбома Background Action — это сплошной вау-вау в стиле Blaxploitation, фанковый клавесин и мощные ударные. Это высококачественные интерпретации того самого жёсткого психоделического слеут-фанка, которым так щедро нас подарили эти лейблы. Однако, на наш взгляд, настоящие хиты находятся на стороне B. Здесь представлено множество стилей. Трио шикарных вариаций «Water Pollution» — это чистое золото. Двухчастный среднетемповый брейкданс-барабанный марафон «News Background» — это просто эпично, а сенсационные «Kabul Trip A» и «Kabul Trip B» — это две разные интерпретации жёсткого фанка, стрит-джаза с крутыми звуками органа, баса и ударных. Короче говоря, это обязательный релиз как для диджеев, так и для продюсеров. Британский лейбл библиотечной музыки Conroy, известный своими мгновенно узнаваемыми «оранжево-красными» обложками, начал выпускать музыку для кино и телевидения в 1965 году. Будучи дочерним лейблом Berry Music Co, его каталог с самого начала олицетворял собой странное сочетание традиций и экспериментов в индустрии библиотечной музыки. Ранние релизы Conroy включали работы таких ветеранов биг-бэндов, как Эдди Уорнер, а также ранние электронные записи, например, бельгийского пионера экспериментальной музыки Арсена Суффрио. Благодаря тому, что Berry Music Co сотрудничала с немецким лейблом библиотечной музыки Sonoton, именно через Conroy значительная часть немецкой библиотечной музыки попала на британский рынок. Conroy прекратил выпуск новой музыки в 1980-х годах, но его история и каталог дают прекрасное представление о тенденциях и эксцентричности уникальной индустрии на пике её международной популярности. Это переиздание альбома Background Action было мастерировано для винила постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом на основе аудиозаписей с оригинальных лент. Ричард Робинсон воссоздал культовую, завораживающую оригинальную обложку альбома Conroy. Незаменимо.

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804127127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sammy Burdson
Альбом (сингл)
Background Action
Жанр
Funk
Трек-лист
Speed Unlimited (a), Speed Unlimited (b), Speed Unlimited (c), Hurricane Wheels (a), Hurricane Wheels (b), Hurricane Wheels (c), Hurricane Wheels (d), Hurricane Wheels (e), Hurricane Wheels (f), Hurricane Wheels (g), Route Africaine (a), Route Africaine (b), Route Africaine (c), Kabul Trip (a), Kabul Trip (b), Kabul Trip (c), Kabul Trip (d), Water Pollution (a), Water Pollution (b), Water Pollution (c), Centurian (a), Centurian (b), Centurian (c), Gladiators, News Background (a), News Background
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Один из двух релизов Be With в архивах уважаемого британского библиотечного лейбла Conroy, представляем один из наших любимых треков на этом лейбле — невероятно востребованный Background Action от Сэмми Бердсона, первоначально выпущенный в 1975 году. Редкий и востребованный уже много лет, это один из тех культовых библиотечных LP, которые редко встречаются даже при самых тщательных поисках. Сэмми. Бердсон — один из многочисленных псевдонимов могущественного австрийского композитора, аранжировщика и дирижера Герхарда Нархольца. Основатель любимого библиотечного лейбла Sonoton в 1965 году и композитор с классическим образованием, его творчество охватывает широкий спектр жанров: от легкой музыки и поп-музыки до джаза, электронной музыки и авангарда. Первая сторона альбома Background Action — это сплошной вау-вау в стиле Blaxploitation, фанковый клавесин и мощные ударные. Это высококачественные интерпретации того самого жёсткого психоделического слеут-фанка, которым так щедро нас подарили эти лейблы. Однако, на наш взгляд, настоящие хиты находятся на стороне B. Здесь представлено множество стилей. Трио шикарных вариаций «Water Pollution» — это чистое золото. Двухчастный среднетемповый брейкданс-барабанный марафон «News Background» — это просто эпично, а сенсационные «Kabul Trip A» и «Kabul Trip B» — это две разные интерпретации жёсткого фанка, стрит-джаза с крутыми звуками органа, баса и ударных. Короче говоря, это обязательный релиз как для диджеев, так и для продюсеров. Британский лейбл библиотечной музыки Conroy, известный своими мгновенно узнаваемыми «оранжево-красными» обложками, начал выпускать музыку для кино и телевидения в 1965 году. Будучи дочерним лейблом Berry Music Co, его каталог с самого начала олицетворял собой странное сочетание традиций и экспериментов в индустрии библиотечной музыки. Ранние релизы Conroy включали работы таких ветеранов биг-бэндов, как Эдди Уорнер, а также ранние электронные записи, например, бельгийского пионера экспериментальной музыки Арсена Суффрио. Благодаря тому, что Berry Music Co сотрудничала с немецким лейблом библиотечной музыки Sonoton, именно через Conroy значительная часть немецкой библиотечной музыки попала на британский рынок. Conroy прекратил выпуск новой музыки в 1980-х годах, но его история и каталог дают прекрасное представление о тенденциях и эксцентричности уникальной индустрии на пике её международной популярности. Это переиздание альбома Background Action было мастерировано для винила постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом на основе аудиозаписей с оригинальных лент. Ричард Робинсон воссоздал культовую, завораживающую оригинальную обложку альбома Conroy. Незаменимо.
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Sammy Burdson - Background Action (4251804127127) виниловая пластинка – стоимость товара 2500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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