Описание товара Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка

Переиздание 2022 года. Мастеринг для винила выполнил Саймон Фрэнсис, впервые выпущено на 180-граммовом виниле и включает оригинальное оформление и аннотации. Уилли Хатч, монументальная фигура, прочно укоренившаяся в каноне соула, наиболее известен записью двух лучших саундтреков к фильмам жанра Blaxploitation: «Мак» и «Фокси Браун». Однако его наследие гораздо шире. Помимо Марвина Гэя, Стиви Уандера и Смоки Робинсона, Хатч, пожалуй, был лучшим сольным исполнителем Motown 70-х годов. До сотрудничества с Горди и другими, Хатч создал свои дебютные альбомы для RCA, два важных LP, которые Be With Records с гордостью представляет сегодня. Его дебютный альбом, Soul Portrait (1969), — это невероятный образец жесткого, южного соула. Представьте себе Stax с оттенком детройтского блеска. В целом, альбом демонстрирует самобытность Хатча; Он написал все композиции для альбома, а также выступил в качестве аранжировщика и дирижера. Альбом включает одиннадцать вневременных треков, сочетающих в себе ритмичные баллады и бесспорно танцевальные мелодии. Центральным элементом альбома, несомненно, является культовый, мрачный шедевр в минорной тональности «A Love That's Worth Having». Самый узнаваемый трек альбома, это величественная баллада, пронизанная стильными, скользящими духовыми инструментами и дополненная потрясающим бэк-вокалом. Её сэмплировал Madlib для своего саундтрека к фильму Stones Throw «Our Vinyl Weighs A Ton», а также 9th Wonder для классического трека Murs «Dreamchaser». Хотя можно понять, почему эти культовые битмейкеры полагаются на работу мастера, этот трек действительно стоит приобрести в его полной, неотредактированной красе. Открывающая композиция «Ain't Gonna Stop», насыщенная духовыми инструментами, — это фанковый монстр, где плотный вокал Хатча подкрепляется яростным ритмом барабанов и конги, а энергичная соул-композиция «You Can't Miss Something That You Never Had» предвосхищает атмосферу Motown, которую Хатч впоследствии создал. Плавные гитарные риффы задают ритм для ритмичных, заставляющих кивать головой брейков в «Good To The Last Drop», а в «That's What I Call Lovin' You» звучит госпел-фортепиано и проникновенный, нежный вокал. Завершает сторону А зажигательная композиция «You Gotta Try» с духовыми инструментами, намекающая на грядущий жанр Blaxploitation. На обратной стороне пластинки громоподобный ритм в стиле прото-мотаун 70-х годов в «Let Me Give You The Love You Need» плавно переходит в зажигательный хит в стиле северного соула «Lucky To Be Loved By You», в то время как мощные гитарные риффы Хатча присутствуют в обжигающей «Keep On Doin' What You Do». «Your Love Keeps Liftin' Me Higher» — это не кавер на классику Джеки Уилсона; скорее, это мощная оригинальная композиция, которая показывает, в каком направлении Хатч будет развивать свое звучание на The Mack. Завершает альбом гимн «Do What You Wanna Do», в котором упоминаются современные танцевальные тренды, прежде чем слушателю просто предложить встать и танцевать. Блестяще поддержанный внушительным составом студийных музыкантов, которые объединились, чтобы создать выигрышную комбинацию духовых, струнных и великолепных женских бэк-вокалисток, альбом Soul Portrait является таким же совершенным соул-альбомом, как и лучшие работы десятилетия. Долгое время его было трудно найти, и это любовно сделанное переиздание, безусловно, приветствуется. В сочетании с великолепным продолжением, альбомом Season For Love, эти записи проливают новый свет на раннее творчество легенды соула.