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Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка

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Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка - фото 3
Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка - фото 4
Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Willie Hutch
Альбом (сингл)
Soul Portrait
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка - фото 1
  • Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка - фото 2
  • Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка - фото 3
  • Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка - фото 4
  • Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[8713748984892]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Willie Hutch
Альбом (сингл)
Soul Portrait
Жанр
Soul
Трек-лист
Ain't Gonna Stop, You Can't Miss Something That You Never Had, A Love That's Worth Having, Good To The Last Drop, That's What I Call Lovin' You, You Gotta Try, Let Me Give You The Love You Need, Lucky To Be Loved By You, Keep On Doin' What You Do, Your Love Keeps Liftin' Me Higher, Do What You Wanna Do
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка

Переиздание 2022 года. Мастеринг для винила выполнил Саймон Фрэнсис, впервые выпущено на 180-граммовом виниле и включает оригинальное оформление и аннотации. Уилли Хатч, монументальная фигура, прочно укоренившаяся в каноне соула, наиболее известен записью двух лучших саундтреков к фильмам жанра Blaxploitation: «Мак» и «Фокси Браун». Однако его наследие гораздо шире. Помимо Марвина Гэя, Стиви Уандера и Смоки Робинсона, Хатч, пожалуй, был лучшим сольным исполнителем Motown 70-х годов. До сотрудничества с Горди и другими, Хатч создал свои дебютные альбомы для RCA, два важных LP, которые Be With Records с гордостью представляет сегодня. Его дебютный альбом, Soul Portrait (1969), — это невероятный образец жесткого, южного соула. Представьте себе Stax с оттенком детройтского блеска. В целом, альбом демонстрирует самобытность Хатча; Он написал все композиции для альбома, а также выступил в качестве аранжировщика и дирижера. Альбом включает одиннадцать вневременных треков, сочетающих в себе ритмичные баллады и бесспорно танцевальные мелодии. Центральным элементом альбома, несомненно, является культовый, мрачный шедевр в минорной тональности «A Love That's Worth Having». Самый узнаваемый трек альбома, это величественная баллада, пронизанная стильными, скользящими духовыми инструментами и дополненная потрясающим бэк-вокалом. Её сэмплировал Madlib для своего саундтрека к фильму Stones Throw «Our Vinyl Weighs A Ton», а также 9th Wonder для классического трека Murs «Dreamchaser». Хотя можно понять, почему эти культовые битмейкеры полагаются на работу мастера, этот трек действительно стоит приобрести в его полной, неотредактированной красе. Открывающая композиция «Ain't Gonna Stop», насыщенная духовыми инструментами, — это фанковый монстр, где плотный вокал Хатча подкрепляется яростным ритмом барабанов и конги, а энергичная соул-композиция «You Can't Miss Something That You Never Had» предвосхищает атмосферу Motown, которую Хатч впоследствии создал. Плавные гитарные риффы задают ритм для ритмичных, заставляющих кивать головой брейков в «Good To The Last Drop», а в «That's What I Call Lovin' You» звучит госпел-фортепиано и проникновенный, нежный вокал. Завершает сторону А зажигательная композиция «You Gotta Try» с духовыми инструментами, намекающая на грядущий жанр Blaxploitation. На обратной стороне пластинки громоподобный ритм в стиле прото-мотаун 70-х годов в «Let Me Give You The Love You Need» плавно переходит в зажигательный хит в стиле северного соула «Lucky To Be Loved By You», в то время как мощные гитарные риффы Хатча присутствуют в обжигающей «Keep On Doin' What You Do». «Your Love Keeps Liftin' Me Higher» — это не кавер на классику Джеки Уилсона; скорее, это мощная оригинальная композиция, которая показывает, в каком направлении Хатч будет развивать свое звучание на The Mack. Завершает альбом гимн «Do What You Wanna Do», в котором упоминаются современные танцевальные тренды, прежде чем слушателю просто предложить встать и танцевать. Блестяще поддержанный внушительным составом студийных музыкантов, которые объединились, чтобы создать выигрышную комбинацию духовых, струнных и великолепных женских бэк-вокалисток, альбом Soul Portrait является таким же совершенным соул-альбомом, как и лучшие работы десятилетия. Долгое время его было трудно найти, и это любовно сделанное переиздание, безусловно, приветствуется. В сочетании с великолепным продолжением, альбомом Season For Love, эти записи проливают новый свет на раннее творчество легенды соула.



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[8713748984892]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Willie Hutch
Альбом (сингл)
Soul Portrait
Жанр
Soul
Трек-лист
Ain't Gonna Stop, You Can't Miss Something That You Never Had, A Love That's Worth Having, Good To The Last Drop, That's What I Call Lovin' You, You Gotta Try, Let Me Give You The Love You Need, Lucky To Be Loved By You, Keep On Doin' What You Do, Your Love Keeps Liftin' Me Higher, Do What You Wanna Do
Версия издания
лимитированное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание 2022 года. Мастеринг для винила выполнил Саймон Фрэнсис, впервые выпущено на 180-граммовом виниле и включает оригинальное оформление и аннотации. Уилли Хатч, монументальная фигура, прочно укоренившаяся в каноне соула, наиболее известен записью двух лучших саундтреков к фильмам жанра Blaxploitation: «Мак» и «Фокси Браун». Однако его наследие гораздо шире. Помимо Марвина Гэя, Стиви Уандера и Смоки Робинсона, Хатч, пожалуй, был лучшим сольным исполнителем Motown 70-х годов. До сотрудничества с Горди и другими, Хатч создал свои дебютные альбомы для RCA, два важных LP, которые Be With Records с гордостью представляет сегодня. Его дебютный альбом, Soul Portrait (1969), — это невероятный образец жесткого, южного соула. Представьте себе Stax с оттенком детройтского блеска. В целом, альбом демонстрирует самобытность Хатча; Он написал все композиции для альбома, а также выступил в качестве аранжировщика и дирижера. Альбом включает одиннадцать вневременных треков, сочетающих в себе ритмичные баллады и бесспорно танцевальные мелодии. Центральным элементом альбома, несомненно, является культовый, мрачный шедевр в минорной тональности «A Love That's Worth Having». Самый узнаваемый трек альбома, это величественная баллада, пронизанная стильными, скользящими духовыми инструментами и дополненная потрясающим бэк-вокалом. Её сэмплировал Madlib для своего саундтрека к фильму Stones Throw «Our Vinyl Weighs A Ton», а также 9th Wonder для классического трека Murs «Dreamchaser». Хотя можно понять, почему эти культовые битмейкеры полагаются на работу мастера, этот трек действительно стоит приобрести в его полной, неотредактированной красе. Открывающая композиция «Ain't Gonna Stop», насыщенная духовыми инструментами, — это фанковый монстр, где плотный вокал Хатча подкрепляется яростным ритмом барабанов и конги, а энергичная соул-композиция «You Can't Miss Something That You Never Had» предвосхищает атмосферу Motown, которую Хатч впоследствии создал. Плавные гитарные риффы задают ритм для ритмичных, заставляющих кивать головой брейков в «Good To The Last Drop», а в «That's What I Call Lovin' You» звучит госпел-фортепиано и проникновенный, нежный вокал. Завершает сторону А зажигательная композиция «You Gotta Try» с духовыми инструментами, намекающая на грядущий жанр Blaxploitation. На обратной стороне пластинки громоподобный ритм в стиле прото-мотаун 70-х годов в «Let Me Give You The Love You Need» плавно переходит в зажигательный хит в стиле северного соула «Lucky To Be Loved By You», в то время как мощные гитарные риффы Хатча присутствуют в обжигающей «Keep On Doin' What You Do». «Your Love Keeps Liftin' Me Higher» — это не кавер на классику Джеки Уилсона; скорее, это мощная оригинальная композиция, которая показывает, в каком направлении Хатч будет развивать свое звучание на The Mack. Завершает альбом гимн «Do What You Wanna Do», в котором упоминаются современные танцевальные тренды, прежде чем слушателю просто предложить встать и танцевать. Блестяще поддержанный внушительным составом студийных музыкантов, которые объединились, чтобы создать выигрышную комбинацию духовых, струнных и великолепных женских бэк-вокалисток, альбом Soul Portrait является таким же совершенным соул-альбомом, как и лучшие работы десятилетия. Долгое время его было трудно найти, и это любовно сделанное переиздание, безусловно, приветствуется. В сочетании с великолепным продолжением, альбомом Season For Love, эти записи проливают новый свет на раннее творчество легенды соула.


Теги товара: Соул, Limited Edition
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Willie Hutch - Soul Portrait (8713748984892) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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