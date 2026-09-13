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Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка

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Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 1
Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 2
Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 3
Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 4
Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 5
Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 6
Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ned Doheny
Альбом (сингл)
Prone
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 1
  • Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 2
  • Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 3
  • Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 4
  • Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 5
  • Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 6
  • Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722133
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Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[8713748984564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ned Doheny
Альбом (сингл)
Prone
Жанр
Soul
Трек-лист
To Prove My Love, Think Like A Lover, Labor Of Love, Thinking With My Heart, Guess Who's Looking For Love Again, The Devil In You, Funky Love, If You Only Knew, Sweet Friction
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка

Альбом Prone, первоначально выпущенный только в Японии в 1979 году, большинством ценителей считается вершиной творчества Неда Дохени. Даже лучше, чем превосходный Hard Candy. Так почему же этот шедевр в стиле AOR/софт-фанк не был легально доступен на виниле более 35 лет, остаётся загадкой. В честь «Be With Ned» — первого в истории тура маэстро с Западного побережья по Великобритании и Европе в марте 2015 года — Be With Records с гордостью представляет первое официально лицензированное переиздание этой забытой фанк-классики. Что делает этот релиз по-настоящему особенным, так это включение в него полной вокальной версии джаз-фанковой классики To Prove My Love. Это та версия Prone, которую все ждали. Снова спродюсированная легендарным Стивом Кроппером, супер-плавные грувы Prone демонстрируют прекрасный непринужденный вокал Неда, виртуозную игру и вечно ироничную лирику. Помимо To Prove My Love, альбом включает в себя несколько недооцененных треков Дохени: обратите внимание на такие изысканные композиции, как Think Like A Lover, Guess Who's Lookin' For Love Again и Funky Love. Выпущенный на высококачественном 180-граммовом виниле и содержащий оригинальное оформление обложки и вкладыша с текстами песен, этот ограниченный тираж — настоящая находка.



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[8713748984564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ned Doheny
Альбом (сингл)
Prone
Жанр
Soul
Трек-лист
To Prove My Love, Think Like A Lover, Labor Of Love, Thinking With My Heart, Guess Who's Looking For Love Again, The Devil In You, Funky Love, If You Only Knew, Sweet Friction
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Альбом Prone, первоначально выпущенный только в Японии в 1979 году, большинством ценителей считается вершиной творчества Неда Дохени. Даже лучше, чем превосходный Hard Candy. Так почему же этот шедевр в стиле AOR/софт-фанк не был легально доступен на виниле более 35 лет, остаётся загадкой. В честь «Be With Ned» — первого в истории тура маэстро с Западного побережья по Великобритании и Европе в марте 2015 года — Be With Records с гордостью представляет первое официально лицензированное переиздание этой забытой фанк-классики. Что делает этот релиз по-настоящему особенным, так это включение в него полной вокальной версии джаз-фанковой классики To Prove My Love. Это та версия Prone, которую все ждали. Снова спродюсированная легендарным Стивом Кроппером, супер-плавные грувы Prone демонстрируют прекрасный непринужденный вокал Неда, виртуозную игру и вечно ироничную лирику. Помимо To Prove My Love, альбом включает в себя несколько недооцененных треков Дохени: обратите внимание на такие изысканные композиции, как Think Like A Lover, Guess Who's Lookin' For Love Again и Funky Love. Выпущенный на высококачественном 180-граммовом виниле и содержащий оригинальное оформление обложки и вкладыша с текстами песен, этот ограниченный тираж — настоящая находка.


Теги товара: Соул, Limited Edition
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