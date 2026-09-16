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Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка

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Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 1
Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 2
Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 3
Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 4
Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 5
Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 6
Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dizzy Reece
Альбом (сингл)
Star Bright
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 1
  • Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 2
  • Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 3
  • Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 4
  • Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 5
  • Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 6
  • Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455041432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dizzy Reece
Альбом (сингл)
Star Bright
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Rake, I'll Close My Eyes, Groovesville, The Rebound, I Wished On The Moon, A Variation On Monk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Rake, I'll Close My Eyes, Groovesville, The Rebound, I Wished On The Moon, A Variation On Monk

Отзывы о товаре Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455041432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dizzy Reece
Альбом (сингл)
Star Bright
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Rake, I'll Close My Eyes, Groovesville, The Rebound, I Wished On The Moon, A Variation On Monk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Rake, I'll Close My Eyes, Groovesville, The Rebound, I Wished On The Moon, A Variation On Monk
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dizzy Reece - Star Bright (0602455041432) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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