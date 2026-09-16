Top.Mail.Ru
Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка - фото 1
Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка - фото 2
Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка - фото 3
Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jan Jelinek
Альбом (сингл)
Kosmischer Pitch
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка - фото 1
  • Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка - фото 2
  • Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка - фото 3
  • Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0880918267173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jan Jelinek
Альбом (сингл)
Kosmischer Pitch
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Universal Band Silhouette, Lemminge Und Lurchen Inc., Im Diskodickicht, Vibraphonspulen, Lithiummelodie 1, Planeten In Halbtrauer, Western Mimikry, Morphing Leadgitarre R?ckw?rts
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка

Давно забытый виниловый альбом снова доступен: "Kosmischer Pitch" Яна Елинека, первоначально выпущенный на лейбле Scape в 2005 году, последние 20 лет был доступен только в цифровом формате. Как раз к 20-летию альбома, его обновленная версия снова доступна на виниле.

Отзывы о товаре Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0880918267173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jan Jelinek
Альбом (сингл)
Kosmischer Pitch
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Universal Band Silhouette, Lemminge Und Lurchen Inc., Im Diskodickicht, Vibraphonspulen, Lithiummelodie 1, Planeten In Halbtrauer, Western Mimikry, Morphing Leadgitarre R?ckw?rts
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Давно забытый виниловый альбом снова доступен: "Kosmischer Pitch" Яна Елинека, первоначально выпущенный на лейбле Scape в 2005 году, последние 20 лет был доступен только в цифровом формате. Как раз к 20-летию альбома, его обновленная версия снова доступна на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jan Jelinek - Kosmischer Pitch (0880918267173) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...