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Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка

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Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка - фото 1
Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Philipp Priebe
Альбом (сингл)
Apparent Calm Palms
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка - фото 1
  • Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804136464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Philipp Priebe
Альбом (сингл)
Apparent Calm Palms
Жанр
House
Трек-лист
Desires, Interborough, Apparent Calm Palms, Quiet Decay, Chimera, Behind Their House, Transfiguration, Slalom, Unfold, Conclusions
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка

В октябре глава лейбла St?lar Филипп Прибе выпустит свой новый альбом «Apparent Calm Palms», который пополнит состав немецкого лейбла Feuilleton из Майнца/Гамбурга. Берлинский артист Филипп Прибе в последние несколько лет уверенно заявляет о себе на современной сцене дип-хэзи-хауса и авангардной электроники, выпуская серию релизов на собственном лейбле St?lar. Однако здесь мы видим его второй альбом после дебютного LP «The Being Of The Beautiful», выпущенного на японском лейбле IL YA Records в 2014 году. Feuilleton — это детище Криса Грубера (Fossar) и Тима Эдера, и с 2018 года он выпускает материал от самого дуэта, RR (Рене Раабе), Snad, Гари Ромалиса, Мелины, Якоба Зайденстикера и других. На протяжении всего альбома «Apparent Calm Palms» Прибе представляет собой смесь стилей и звуков, гармонично объединенных в более масштабную концепцию, которая, по его словам, «рассказывает о маленьких городах и деревнях, о потребностях и желаниях, которые приводят к ночной прогулке по клубам». Транспорт/поездки, вечеринка перед вечеринкой, все те вещи, которые приходится делать, когда ты не живешь непосредственно в местах, где проходят большие вечеринки, но все же хочешь хорошо провести вечер, подальше от своих обычных знакомых. На протяжении всего альбома из десяти треков Филипп демонстрирует эфирный дип-хаус в открывающем треке «Desires», последующих «Interborough» и «Chimera», мрачные композиции в стиле даб-хаус, такие как «Quiet Decay», «Slalom», «Unfold» и «Conclusions», а «Transfiguration» демонстрирует более классическое влияние чикагского хауса. Заглавный трек «Apparent Calm Palms» и интерлюдия «Behind Their House» показывают, как Прибе погружается в текстурные эмбиентные звуки, еще раз демонстрируя свою уникальную способность создавать сырой, сдержанный и эмоционально насыщенный материал в самых разных жанрах.

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804136464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Philipp Priebe
Альбом (сингл)
Apparent Calm Palms
Жанр
House
Трек-лист
Desires, Interborough, Apparent Calm Palms, Quiet Decay, Chimera, Behind Their House, Transfiguration, Slalom, Unfold, Conclusions
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
В октябре глава лейбла St?lar Филипп Прибе выпустит свой новый альбом «Apparent Calm Palms», который пополнит состав немецкого лейбла Feuilleton из Майнца/Гамбурга. Берлинский артист Филипп Прибе в последние несколько лет уверенно заявляет о себе на современной сцене дип-хэзи-хауса и авангардной электроники, выпуская серию релизов на собственном лейбле St?lar. Однако здесь мы видим его второй альбом после дебютного LP «The Being Of The Beautiful», выпущенного на японском лейбле IL YA Records в 2014 году. Feuilleton — это детище Криса Грубера (Fossar) и Тима Эдера, и с 2018 года он выпускает материал от самого дуэта, RR (Рене Раабе), Snad, Гари Ромалиса, Мелины, Якоба Зайденстикера и других. На протяжении всего альбома «Apparent Calm Palms» Прибе представляет собой смесь стилей и звуков, гармонично объединенных в более масштабную концепцию, которая, по его словам, «рассказывает о маленьких городах и деревнях, о потребностях и желаниях, которые приводят к ночной прогулке по клубам». Транспорт/поездки, вечеринка перед вечеринкой, все те вещи, которые приходится делать, когда ты не живешь непосредственно в местах, где проходят большие вечеринки, но все же хочешь хорошо провести вечер, подальше от своих обычных знакомых. На протяжении всего альбома из десяти треков Филипп демонстрирует эфирный дип-хаус в открывающем треке «Desires», последующих «Interborough» и «Chimera», мрачные композиции в стиле даб-хаус, такие как «Quiet Decay», «Slalom», «Unfold» и «Conclusions», а «Transfiguration» демонстрирует более классическое влияние чикагского хауса. Заглавный трек «Apparent Calm Palms» и интерлюдия «Behind Their House» показывают, как Прибе погружается в текстурные эмбиентные звуки, еще раз демонстрируя свою уникальную способность создавать сырой, сдержанный и эмоционально насыщенный материал в самых разных жанрах.
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Отзывы


Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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