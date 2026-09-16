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Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка

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Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка - фото 1
Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
The Aftermath
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804180139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
The Aftermath
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
., .., ..., …., ….., …..., …...., …....., …......
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка

Рико Пуэстел всегда готовит сюрприз: #technohasleftthebuilding еще не закончено! Мы прошли долгий путь, детка… Оригинальные сессии записи оказались гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее, и были основаны на вопросе: если техно покинуло здание, что от него осталось?. После всего этого Рико Пуэстел возвращается к истинному сердцу техно и тем его чертам, которые заставили его полюбить этот жанр с самого начала. Изначально он держал эти дополнительные и особенные треки при себе на протяжении всей первой части альбома, но теперь пришло время представить их. Буквально шаг за шагом Рико Пуэстель создает завораживающее путешествие в глубины ранних клубных вечеринок, представляя мир без всяких проблем и невзгод смартфонов или интернета — просто танцуя и погружаясь в магию ритма 4/4 и звукового полотна, сотканного вокруг нашего существа. В те времена, когда люди чувствовали себя единым целым на танцполе, а техно было его неоспоримым саундтреком и моментом истины, разнообразие не было проблемой, поэтому последствия #technohasleftthebuilding также погружаются в мир транса и за его пределы, потому что давным-давно: техно было просто техно, и в конце концов все дело в музыке. Начиная с предупреждения, исходящего из антиутопической эпохи, эта следующая часть альбома представляет собой предостережение и утонченный взгляд извне здания.

Отзывы о товаре Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804180139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
The Aftermath
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
., .., ..., …., ….., …..., …...., …....., …......
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Рико Пуэстел всегда готовит сюрприз: #technohasleftthebuilding еще не закончено! Мы прошли долгий путь, детка… Оригинальные сессии записи оказались гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее, и были основаны на вопросе: если техно покинуло здание, что от него осталось?. После всего этого Рико Пуэстел возвращается к истинному сердцу техно и тем его чертам, которые заставили его полюбить этот жанр с самого начала. Изначально он держал эти дополнительные и особенные треки при себе на протяжении всей первой части альбома, но теперь пришло время представить их. Буквально шаг за шагом Рико Пуэстель создает завораживающее путешествие в глубины ранних клубных вечеринок, представляя мир без всяких проблем и невзгод смартфонов или интернета — просто танцуя и погружаясь в магию ритма 4/4 и звукового полотна, сотканного вокруг нашего существа. В те времена, когда люди чувствовали себя единым целым на танцполе, а техно было его неоспоримым саундтреком и моментом истины, разнообразие не было проблемой, поэтому последствия #technohasleftthebuilding также погружаются в мир транса и за его пределы, потому что давным-давно: техно было просто техно, и в конце концов все дело в музыке. Начиная с предупреждения, исходящего из антиутопической эпохи, эта следующая часть альбома представляет собой предостережение и утонченный взгляд извне здания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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