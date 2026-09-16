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Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка

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Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка - фото 1
Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sary Moussa
Альбом (сингл)
Imbalance
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка - фото 1
  • Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722048
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648415664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sary Moussa
Альбом (сингл)
Imbalance
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
In Praise Of Shadows, Figure, Distance, Rest, Weight, South, Tides
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Praise Of Shadows, Figure, Distance, Rest, Weight, South, Tides

Отзывы о товаре Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648415664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sary Moussa
Альбом (сингл)
Imbalance
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
In Praise Of Shadows, Figure, Distance, Rest, Weight, South, Tides
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Praise Of Shadows, Figure, Distance, Rest, Weight, South, Tides
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sary Moussa - Imbalance (4251648415664) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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