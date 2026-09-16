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Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка

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Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 1
Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 2
Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 3
Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 4
Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 5
Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sofia Kourtesis
Альбом (сингл)
Madres
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 1
  • Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 2
  • Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 3
  • Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 4
  • Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 5
  • Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429176728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sofia Kourtesis
Альбом (сингл)
Madres
Жанр
House
Трек-лист
Si Te Portas Bonito, Madres, Vajkoczy, Estaci?n Esperanza, Funkhaus, Cecilia, Habla Con Ella, How Music Makes You Feel Better, El Carmen, Moving Houses
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка

Песня «Madres», как и следовало ожидать, посвящена матери Куртесис. Однако более удивительно то, что она также посвящена всемирно известному нейрохирургу Питеру Вайкочи. История о том, как имя всемирно известного нейрохирурга появилось в аннотациях к этому альбому, — это история упорства, чудес, всепоглощающей любви и, в конечном итоге, надежды. Когда Куртесис начала работу над своим дебютным альбомом, казалось, что её ничто не остановит. Череда восторженно принятых EP и синглов сделала её одной из самых быстро восходящих звёзд в мире электронной музыки и за его пределами. Она уже украсила обложку Mixmag, выпустила невероятно энергичный и трогательный сет Resident Advisor RA Session, попала в списки лучших альбомов года от таких изданий, как The New York Times, Pitchfork и DJ Mag, и отыграла аншлаговые концерты в лондонском Lafayette и манчестерском YES, а также ярко выступила на Glastonbury, Green Man, Wide Awake и Primavera, и гастролировала на разогреве у Caribou и Bicep.

Отзывы о товаре Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429176728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sofia Kourtesis
Альбом (сингл)
Madres
Жанр
House
Трек-лист
Si Te Portas Bonito, Madres, Vajkoczy, Estaci?n Esperanza, Funkhaus, Cecilia, Habla Con Ella, How Music Makes You Feel Better, El Carmen, Moving Houses
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Песня «Madres», как и следовало ожидать, посвящена матери Куртесис. Однако более удивительно то, что она также посвящена всемирно известному нейрохирургу Питеру Вайкочи. История о том, как имя всемирно известного нейрохирурга появилось в аннотациях к этому альбому, — это история упорства, чудес, всепоглощающей любви и, в конечном итоге, надежды. Когда Куртесис начала работу над своим дебютным альбомом, казалось, что её ничто не остановит. Череда восторженно принятых EP и синглов сделала её одной из самых быстро восходящих звёзд в мире электронной музыки и за его пределами. Она уже украсила обложку Mixmag, выпустила невероятно энергичный и трогательный сет Resident Advisor RA Session, попала в списки лучших альбомов года от таких изданий, как The New York Times, Pitchfork и DJ Mag, и отыграла аншлаговые концерты в лондонском Lafayette и манчестерском YES, а также ярко выступила на Glastonbury, Green Man, Wide Awake и Primavera, и гастролировала на разогреве у Caribou и Bicep.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sofia Kourtesis - Madres (5054429176728) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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