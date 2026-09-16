Top.Mail.Ru
Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка - фото 1
Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bart Graft
Альбом (сингл)
Modern Life
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка - фото 1
  • Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Playmaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playmaker
Barcode
[4260544825750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bart Graft
Альбом (сингл)
Modern Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Middle Street, In Colour, The Day Begins, Easy Street, This Modern Life, First Abstract, Movement In Squares, Mountains And Sea, Into The Arroyo, Vision To The Youth, Under The Sky
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка

ALEX — это мрачный, завораживающий и меланхоличный синтвейв-трек, который зажигает ночь, унося вас из темноты к сияющим огням Бродвея. С элементами киберпанка, аутрана и других ретровейв-влияний 80-х, ALEX разработал свой неповторимый стиль — фанковый, грувовый и невероятно зажигательный. X отправляет вас в футуристическое электронное музыкальное путешествие, наполненное ностальгией и напряжением. Биография исполнителя: За последние несколько лет ирландский музыкант Барт Графт выпустил немало отличной музыки. Его фирменный стиль — пастельные тона и ретро-стиль синтвейва — это первоклассный синтвейв. Наряду с такими известными именами в жанре, как Mitch Murder, Waveshaper, The Midnight и другими, он действительно высоко держит планку современного продюсерского искусства. Вдохновленный творчеством Talking Heads, Лори Андерсон, Talk Talk, Брайана Ино, Pink Floyd, Tear For Fears, The Ward Brothers, Питера Гэбриэла, Фрэнка Заппы, INXS и многих других. Ностальгические синтезаторные аккорды в сопровождении пульсирующих гитарных риффов, энергичные барабанные партии, но при этом множество треков просто расслабляют. Этот альбом — путешествие на вершины культуры 80-х и 90-х. От быстрого рока до эмбиентного вейпорвейва — баланс идеально выверен, и «Modern Life» подтверждает статус Барта Графта как силы, с которой нужно считаться.

Отзывы о товаре Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Playmaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playmaker
Barcode
[4260544825750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bart Graft
Альбом (сингл)
Modern Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Middle Street, In Colour, The Day Begins, Easy Street, This Modern Life, First Abstract, Movement In Squares, Mountains And Sea, Into The Arroyo, Vision To The Youth, Under The Sky
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
ALEX — это мрачный, завораживающий и меланхоличный синтвейв-трек, который зажигает ночь, унося вас из темноты к сияющим огням Бродвея. С элементами киберпанка, аутрана и других ретровейв-влияний 80-х, ALEX разработал свой неповторимый стиль — фанковый, грувовый и невероятно зажигательный. X отправляет вас в футуристическое электронное музыкальное путешествие, наполненное ностальгией и напряжением. Биография исполнителя: За последние несколько лет ирландский музыкант Барт Графт выпустил немало отличной музыки. Его фирменный стиль — пастельные тона и ретро-стиль синтвейва — это первоклассный синтвейв. Наряду с такими известными именами в жанре, как Mitch Murder, Waveshaper, The Midnight и другими, он действительно высоко держит планку современного продюсерского искусства. Вдохновленный творчеством Talking Heads, Лори Андерсон, Talk Talk, Брайана Ино, Pink Floyd, Tear For Fears, The Ward Brothers, Питера Гэбриэла, Фрэнка Заппы, INXS и многих других. Ностальгические синтезаторные аккорды в сопровождении пульсирующих гитарных риффов, энергичные барабанные партии, но при этом множество треков просто расслабляют. Этот альбом — путешествие на вершины культуры 80-х и 90-х. От быстрого рока до эмбиентного вейпорвейва — баланс идеально выверен, и «Modern Life» подтверждает статус Барта Графта как силы, с которой нужно считаться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...