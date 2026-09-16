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Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка

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Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка - фото 1
Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Braulio Lam
Альбом (сингл)
Close-Up
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка - фото 1
  • Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721932
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4056813717549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Braulio Lam
Альбом (сингл)
Close-Up
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Prologue, CineStill, Buena Vista Social Dub, Monika, Mirror, East Man, Winter Light, Tiffen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка

Альбом Браулио Лама «Close-Up» — это захватывающий звуковой ландшафт, стирающий границы между музыкой и фотографией. Выходец из приграничного региона Сан-Диего-Тихуана, Лам черпает вдохновение в ярком культурном обмене и разнообразных музыкальных традициях этого региона. Его творчество как музыкального продюсера и фотографа органично сочетается в этом альбоме, где он манипулирует изображениями и звуками, используя свет в качестве катализатора для своих звуковых экспериментов. Уникальное сочетание музыкальных стилей, экспериментальных звуковых текстур и выразительных образов делает прослушивание захватывающим и увлекательным, перенося слушателей в мир, где чувства переплетаются. ТРЕКЛИСТ: A1. Prologue A2. CineStill A3. Buena Vista Social Dub A4. Monika B1. Mirror B2. Eastman B3. Winter Light B4. Tiffen.

Отзывы о товаре Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4056813717549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Braulio Lam
Альбом (сингл)
Close-Up
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Prologue, CineStill, Buena Vista Social Dub, Monika, Mirror, East Man, Winter Light, Tiffen
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Браулио Лама «Close-Up» — это захватывающий звуковой ландшафт, стирающий границы между музыкой и фотографией. Выходец из приграничного региона Сан-Диего-Тихуана, Лам черпает вдохновение в ярком культурном обмене и разнообразных музыкальных традициях этого региона. Его творчество как музыкального продюсера и фотографа органично сочетается в этом альбоме, где он манипулирует изображениями и звуками, используя свет в качестве катализатора для своих звуковых экспериментов. Уникальное сочетание музыкальных стилей, экспериментальных звуковых текстур и выразительных образов делает прослушивание захватывающим и увлекательным, перенося слушателей в мир, где чувства переплетаются. ТРЕКЛИСТ: A1. Prologue A2. CineStill A3. Buena Vista Social Dub A4. Monika B1. Mirror B2. Eastman B3. Winter Light B4. Tiffen.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Braulio Lam - Close-Up (4056813717549) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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