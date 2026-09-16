Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hurts
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 721846
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3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Lento
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lento
Barcode
[0195081742458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hurts
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Voices, Suffer, Fractured, Slave To Your Love, All I Have To Give, Liar, Somebody, Numb, Redemption, White Horses, Darkest Hour
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка
«Faith» — альбом, рожденный из кризиса. В 2017 году Андерсон выпустил открытое письмо, где откровенно рассказал о своем опыте борьбы с ментальными заболеваниями — тревожностью и депрессией. А во время ранних сессий альбома на первый план вышла борьба вокалиста Тео Хатчкрафта с его демонами: он сомневался, стоит ли группе продолжать свой путь. После окончания тура в 2018 году он чувствовал себя абсолютно вымотанным — как физически, так и морально. Музыкант признается: «В тот момент я достиг своего предела. Мне нужно было остановиться и отдохнуть какое-то время: я не мог размышлять, не мог сосредоточиться — ничего не мог делать. И я не знал, чего стоит ждать от будущего. Я не знал, запишем ли мы еще один альбом».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Lento
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lento
Barcode
[0195081742458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hurts
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Voices, Suffer, Fractured, Slave To Your Love, All I Have To Give, Liar, Somebody, Numb, Redemption, White Horses, Darkest Hour
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
«Faith» — альбом, рожденный из кризиса. В 2017 году Андерсон выпустил открытое письмо, где откровенно рассказал о своем опыте борьбы с ментальными заболеваниями — тревожностью и депрессией. А во время ранних сессий альбома на первый план вышла борьба вокалиста Тео Хатчкрафта с его демонами: он сомневался, стоит ли группе продолжать свой путь. После окончания тура в 2018 году он чувствовал себя абсолютно вымотанным — как физически, так и морально. Музыкант признается: «В тот момент я достиг своего предела. Мне нужно было остановиться и отдохнуть какое-то время: я не мог размышлять, не мог сосредоточиться — ничего не мог делать. И я не знал, чего стоит ждать от будущего. Я не знал, запишем ли мы еще один альбом».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hurts - Faith (0195081742458) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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