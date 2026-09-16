Top.Mail.Ru
Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка - фото 1
Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
Infinite
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка - фото 1
  • Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721833
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MASS APPEAL
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mass Appeal
Barcode
[0199538668582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
Infinite
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Against The World, Gunfire, Easy Bruh, Look At Me, The M. The O. The B., Down For You, Taj Mahal, Mr Magik, Score Points, My Era, Pour The Henny, Clear Black Nights, Discontinued, Love The Way (Down For You PT2), We The Real Thing
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка

Студийный альбом американского хип-хоп-дуэта Mobb Deep. Прозрачный винил. Спродюсированный Havoc и The Alchemist, альбом собрал звездных гостей, среди которых Nas, Jorja Smith, Ghostface Killah, Raekwon, H.E.R и другие.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MASS APPEAL
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mass Appeal
Barcode
[0199538668582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
Infinite
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Against The World, Gunfire, Easy Bruh, Look At Me, The M. The O. The B., Down For You, Taj Mahal, Mr Magik, Score Points, My Era, Pour The Henny, Clear Black Nights, Discontinued, Love The Way (Down For You PT2), We The Real Thing
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Студийный альбом американского хип-хоп-дуэта Mobb Deep. Прозрачный винил. Спродюсированный Havoc и The Alchemist, альбом собрал звездных гостей, среди которых Nas, Jorja Smith, Ghostface Killah, Raekwon, H.E.R и другие.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mobb Deep - Infinite (Coloured) (0199538668582) виниловая пластинка - купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...