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Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка

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Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка - фото 1
Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Enji
Альбом (сингл)
Ulaan
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка - фото 1
  • Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804141413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Enji
Альбом (сингл)
Ulaan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Zuud, Taivshral, Duulnaa, Temeen Deerees Naran Oirhon, Vogl, Ulaan, Libelle, Picture / Three Shadows, Encanto, Uzegdel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка

После успеха альбома Ursgal 2021 года монгольская джазовая певица Энджи возвращается со своим третьим альбомом Ulaan. Состав группы расширился: к ней присоединились барабанщица Мария Португаль и кларнетистка Джоана Кейрос из Бразилии, создав бодрящее сочетание основательного фолка и задумчивого джаза.

Отзывы о товаре Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804141413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Enji
Альбом (сингл)
Ulaan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Zuud, Taivshral, Duulnaa, Temeen Deerees Naran Oirhon, Vogl, Ulaan, Libelle, Picture / Three Shadows, Encanto, Uzegdel
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
После успеха альбома Ursgal 2021 года монгольская джазовая певица Энджи возвращается со своим третьим альбомом Ulaan. Состав группы расширился: к ней присоединились барабанщица Мария Португаль и кларнетистка Джоана Кейрос из Бразилии, создав бодрящее сочетание основательного фолка и задумчивого джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enji - Ulaan (4251804141413) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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