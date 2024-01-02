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My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка

2 Отзывы
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My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка - фото 1
My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
Danger Days-True Lives Of The
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка - фото 1
  • My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99228
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MY CHEMICAL ROMANCE
filter_none Товар входит в коллекцию MY CHEMICAL ROMANCE

Коллекция MY CHEMICAL ROMANCE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624961840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
Danger Days-True Lives Of The
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Look Alive, Sunshine, Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), Bulletproof Heart, SING, Planetary (GO!), The Only Hope For Me Is You, Jet-Star And The Kobra Kid/Traffic Report, Party Poison, Save Yourself, I'll Hold Them Back, S/C/A/R/E/C/R/O/W, Summertime, DESTROYA, The Kids From Yesterday, Goodnite, Dr. Death, Vampire Money
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка

Track List

A1Look Alive, Sunshine0:30
A2Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)3:26
A3Bulletproof Heart4:57
A4SING4:30
A5Planetary (GO!)4:07
A6The Only Hope For Me Is You4:34
B1Jet-Star And The Kobra Kid/Traffic Report0:26
B2Party Poison3:36
B3Save Yourself, I'll Hold Them Back3:50
B4S/C/A/R/E/C/R/O/W4:28
B5Summertime4:07
B6DESTROYA4:33
B7The Kids From Yesterday5:25
B8Goodnite, Dr. Death1:59
B9Vampire Money3:38

Отзывы о товаре My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
02.01.2024
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё прекрасно, получатель подарка доволен!
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2023
Арина М.

Достоинства:


Комментарий:
пластинка потрясающая, приехала в идеальном состоянии



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624961840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
Danger Days-True Lives Of The
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Look Alive, Sunshine, Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), Bulletproof Heart, SING, Planetary (GO!), The Only Hope For Me Is You, Jet-Star And The Kobra Kid/Traffic Report, Party Poison, Save Yourself, I'll Hold Them Back, S/C/A/R/E/C/R/O/W, Summertime, DESTROYA, The Kids From Yesterday, Goodnite, Dr. Death, Vampire Money
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Look Alive, Sunshine0:30
A2Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)3:26
A3Bulletproof Heart4:57
A4SING4:30
A5Planetary (GO!)4:07
A6The Only Hope For Me Is You4:34
B1Jet-Star And The Kobra Kid/Traffic Report0:26
B2Party Poison3:36
B3Save Yourself, I'll Hold Them Back3:50
B4S/C/A/R/E/C/R/O/W4:28
B5Summertime4:07
B6DESTROYA4:33
B7The Kids From Yesterday5:25
B8Goodnite, Dr. Death1:59
B9Vampire Money3:38
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2024
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё прекрасно, получатель подарка доволен!
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2023
Арина М.

Достоинства:


Комментарий:
пластинка потрясающая, приехала в идеальном состоянии


My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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