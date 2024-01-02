My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
Danger Days-True Lives Of The
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 99228
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624961840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
Danger Days-True Lives Of The
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Look Alive, Sunshine, Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), Bulletproof Heart, SING, Planetary (GO!), The Only Hope For Me Is You, Jet-Star And The Kobra Kid/Traffic Report, Party Poison, Save Yourself, I'll Hold Them Back, S/C/A/R/E/C/R/O/W, Summertime, DESTROYA, The Kids From Yesterday, Goodnite, Dr. Death, Vampire Money
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Look Alive, Sunshine
|0:30
|A2
|Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)
|3:26
|A3
|Bulletproof Heart
|4:57
|A4
|SING
|4:30
|A5
|Planetary (GO!)
|4:07
|A6
|The Only Hope For Me Is You
|4:34
|B1
|Jet-Star And The Kobra Kid/Traffic Report
|0:26
|B2
|Party Poison
|3:36
|B3
|Save Yourself, I'll Hold Them Back
|3:50
|B4
|S/C/A/R/E/C/R/O/W
|4:28
|B5
|Summertime
|4:07
|B6
|DESTROYA
|4:33
|B7
|The Kids From Yesterday
|5:25
|B8
|Goodnite, Dr. Death
|1:59
|B9
|Vampire Money
|3:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624961840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
Danger Days-True Lives Of The
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Look Alive, Sunshine, Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), Bulletproof Heart, SING, Planetary (GO!), The Only Hope For Me Is You, Jet-Star And The Kobra Kid/Traffic Report, Party Poison, Save Yourself, I'll Hold Them Back, S/C/A/R/E/C/R/O/W, Summertime, DESTROYA, The Kids From Yesterday, Goodnite, Dr. Death, Vampire Money
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Look Alive, Sunshine
|0:30
|A2
|Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)
|3:26
|A3
|Bulletproof Heart
|4:57
|A4
|SING
|4:30
|A5
|Planetary (GO!)
|4:07
|A6
|The Only Hope For Me Is You
|4:34
|B1
|Jet-Star And The Kobra Kid/Traffic Report
|0:26
|B2
|Party Poison
|3:36
|B3
|Save Yourself, I'll Hold Them Back
|3:50
|B4
|S/C/A/R/E/C/R/O/W
|4:28
|B5
|Summertime
|4:07
|B6
|DESTROYA
|4:33
|B7
|The Kids From Yesterday
|5:25
|B8
|Goodnite, Dr. Death
|1:59
|B9
|Vampire Money
|3:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Всё прекрасно, получатель подарка доволен!
Достоинства:
Комментарий:
пластинка потрясающая, приехала в идеальном состоянии
My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре My Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (0093624961840) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Всё прекрасно, получатель подарка доволен!
Достоинства:
Комментарий:
пластинка потрясающая, приехала в идеальном состоянии