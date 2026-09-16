Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка
Все эти существа, стоящие там, создающие ритм. Яростные глаза, золотая пыль на искусственном тумане. Танцы на стекле, повторяющиеся стихи, зацикленные еще долго после того, как последний цикл завершился. Восточный эйсид, неистовые сэмплы, низко висящий саспенс нуарного фильма. Это DALO. Или нет. Она многогранна. Сухой маниакальный даунбит — ее ремесло. Или мрачный поп-не-поп. Есть также даб, транс, техно. Она известна своими релизами на таких лейблах, как ESP Institute, WARNING или Tresor. Она участница таких групп, как Init. Она играла во всех этих клубах, которые имеют значение, и в тех, которые имеют большее значение. Вживую. Одна. Как артистка. С группой. И вот она выходит со своим первым альбомом. На лейбле RiO. Ее родная база. Доверенная зона для экспериментов. Она представляет «Duster». Семь мелодий, переплетенных в разных снах. Быстрые, медленные, завуалированные, завораживающие, пронзительные. Она поет. Эти песни. Для танца. Для другого, минималистичного транса. DALO. Ее альбом жаждет сцены. Экспорт грации, лицом к лицу. Произведение, подобное зеркалу. Гипнотизирующее. Психоделический портрет исполнителя. Тонкие индустриальные завесы, церемониальная музыка путешествия. Хлопки, джунгли. Опустошенные вокальные фрагменты. Вихрь слов. Все эти аккорды, висящие там, ритм бас-барабана. Яростные глаза, золотые рога в кислотном тумане. Танцы на стекле, циклические синтезаторные линии. DALO. Пыльник. Кругом. Циркуляция ритуала.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка