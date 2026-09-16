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Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка

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Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 1
Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 2
Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 3
Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 4
Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 5
Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 6
Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
All That Reckoning
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 1
  • Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 2
  • Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 3
  • Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 4
  • Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 5
  • Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 6
  • Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Proper
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Proper
Barcode
[0805520001496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
All That Reckoning
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All That Reckoning (Part 1), When We Arrive, To Each Other, Wooden Stairs, Sing Me A Song, Mountain Stream, Missing Children, Shining Teeth, Nose Before Ear, All That Reckoning (Part 2)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка

Это заняло немного времени, но в 2018 году он наконец-то вышел, новый альбом The Cowboy Junkies »All That Reckoning«. Канадские пионеры альтернативного рока потратили целых шесть лет на то, чтобы подготовить продолжение »The Wilderness«. Но будь то воспевание хрупкого состояния мира или личных отношений в одиннадцати новых песнях, Cowboy Junkies по-прежнему знают, как заставить своих слушателей слушать.

Отзывы о товаре Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Proper
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Proper
Barcode
[0805520001496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
All That Reckoning
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All That Reckoning (Part 1), When We Arrive, To Each Other, Wooden Stairs, Sing Me A Song, Mountain Stream, Missing Children, Shining Teeth, Nose Before Ear, All That Reckoning (Part 2)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Это заняло немного времени, но в 2018 году он наконец-то вышел, новый альбом The Cowboy Junkies »All That Reckoning«. Канадские пионеры альтернативного рока потратили целых шесть лет на то, чтобы подготовить продолжение »The Wilderness«. Но будь то воспевание хрупкого состояния мира или личных отношений в одиннадцати новых песнях, Cowboy Junkies по-прежнему знают, как заставить своих слушателей слушать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cowboy Junkies - All That Reckoning (0805520001496) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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