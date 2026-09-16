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Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка

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Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 1
Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 2
Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 3
Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 4
Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 5
Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 6
Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 7
Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 8
Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Brainwaltzera
Альбом (сингл)
Poly-Ana
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 1
  • Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 2
  • Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 3
  • Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 4
  • Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 5
  • Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 6
  • Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 7
  • Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 8
  • Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Film
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Film
Barcode
[4260544820298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Brainwaltzera
Альбом (сингл)
Poly-Ana
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
9 Kurrytee [MIDI_2_CV], Smit, Day Aft8r [The_Greyz], Poly_Ana Summers [Schoolyard Surph Beat], Carniblurr.Lane 6, Mixolydian Transition 18, Kurzweil Dame, 43 Bouhed Trot, [Take1], Triangulate Dither [Night More Sleepy Version], Frikandel [The End Bit], Yamaha Hills [Edit?], ?Late Hither [Ma8ema8mati7s Afsxissor Nap Version]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка

Дебютный LP Brainwaltzera "Poly-ana" выходит вскоре после EP Aescoba, также выпущенного в этом году на лейбле FILM. На протяжении тринадцати треков, включающих как ранее выпущенный материал, так и новые погружения в мир артиста, Brainwaltzera исследует звуки, варьирующиеся от сочных даунтемпо-грувов и мастерски обработанных брейнданс-треков с отсылками к экспериментальному IDM начала 90-х до более жестких и едких композиций — все это объединено повторяющейся темой потусторонней атмосферы. Название, взятое из различных источников, дорогих артисту, включая полифонические аналоговые синтезаторы и сам принцип Поллианны — теорию, согласно которой люди более остро вспоминают приятные переживания, чем неприятные, — представляет собой точку соприкосновения в художественном процессе между творческим методом и концептуальными решениями. Техники производства варьируются от более традиционного аппаратного синтеза до использования модифицированного матричного принтера в качестве источника модуляции для MIDI-параметров. В качестве сэмплов использованы VHS-материалы из детства самого продюсера и эмбиентные сэмплы Bullet Train, записанные во время импровизированной сессии во время поездки из Токио в Киото. По словам загадочного продюсера, память и её фундаментальная роль в человеческом опыте — одна из центральных тем альбома. Хотя собственный опыт артиста повлиял на звучание пластинки, нет попытки навязать его слушателю посредством откровенного объяснения. Это также очевидно в оформлении обложки, которая задаёт индивидуальность и создаёт смелый, отсылочный контур, но, подобно раскраске, оставляет цвета, тона и оттенки другим. В том же ключе, концепция предполагает, что определённые стимулы, такие как звук или запах, могут перенести человека в определённый момент его жизни. Запах давно признан наиболее эффективным средством для этого явления, обеспечивая, пожалуй, наиболее наглядную форму «путешествия по мозгу». С учётом этого, креативный директор Марио Ломбардо и его бренд Atelier Oblique разработали уникальный аромат с нуля специально для физического издания альбома. Это было задумано как средство, помогающее слушателю сохранить первое впечатление от прослушивания записи, а также как триггер, позволяющий вернуться в тот момент. Работа Brainwaltzera быстро получила признание среди множества влиятельных деятелей индустрии и артистов, в том числе и самого Aphex Twin, который периодически появлялся в сети с комментариями, восхваляющими музыку, через свой теперь уже печально известный аккаунт user18081971 на Soundcloud. Том Рейвенскрофт с BBC6 уже включил EP Aescoba в свой список лучших работ 2017 года, а такие тяжеловесы андеграунда, как Eclair Fifi (LuckyMe) и Oliver Hafenbauer (Live At Robert Johnson), объявили себя его поклонниками.

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Характеристики
Бренд
Film
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Film
Barcode
[4260544820298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Brainwaltzera
Альбом (сингл)
Poly-Ana
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
9 Kurrytee [MIDI_2_CV], Smit, Day Aft8r [The_Greyz], Poly_Ana Summers [Schoolyard Surph Beat], Carniblurr.Lane 6, Mixolydian Transition 18, Kurzweil Dame, 43 Bouhed Trot, [Take1], Triangulate Dither [Night More Sleepy Version], Frikandel [The End Bit], Yamaha Hills [Edit?], ?Late Hither [Ma8ema8mati7s Afsxissor Nap Version]
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Дебютный LP Brainwaltzera "Poly-ana" выходит вскоре после EP Aescoba, также выпущенного в этом году на лейбле FILM. На протяжении тринадцати треков, включающих как ранее выпущенный материал, так и новые погружения в мир артиста, Brainwaltzera исследует звуки, варьирующиеся от сочных даунтемпо-грувов и мастерски обработанных брейнданс-треков с отсылками к экспериментальному IDM начала 90-х до более жестких и едких композиций — все это объединено повторяющейся темой потусторонней атмосферы. Название, взятое из различных источников, дорогих артисту, включая полифонические аналоговые синтезаторы и сам принцип Поллианны — теорию, согласно которой люди более остро вспоминают приятные переживания, чем неприятные, — представляет собой точку соприкосновения в художественном процессе между творческим методом и концептуальными решениями. Техники производства варьируются от более традиционного аппаратного синтеза до использования модифицированного матричного принтера в качестве источника модуляции для MIDI-параметров. В качестве сэмплов использованы VHS-материалы из детства самого продюсера и эмбиентные сэмплы Bullet Train, записанные во время импровизированной сессии во время поездки из Токио в Киото. По словам загадочного продюсера, память и её фундаментальная роль в человеческом опыте — одна из центральных тем альбома. Хотя собственный опыт артиста повлиял на звучание пластинки, нет попытки навязать его слушателю посредством откровенного объяснения. Это также очевидно в оформлении обложки, которая задаёт индивидуальность и создаёт смелый, отсылочный контур, но, подобно раскраске, оставляет цвета, тона и оттенки другим. В том же ключе, концепция предполагает, что определённые стимулы, такие как звук или запах, могут перенести человека в определённый момент его жизни. Запах давно признан наиболее эффективным средством для этого явления, обеспечивая, пожалуй, наиболее наглядную форму «путешествия по мозгу». С учётом этого, креативный директор Марио Ломбардо и его бренд Atelier Oblique разработали уникальный аромат с нуля специально для физического издания альбома. Это было задумано как средство, помогающее слушателю сохранить первое впечатление от прослушивания записи, а также как триггер, позволяющий вернуться в тот момент. Работа Brainwaltzera быстро получила признание среди множества влиятельных деятелей индустрии и артистов, в том числе и самого Aphex Twin, который периодически появлялся в сети с комментариями, восхваляющими музыку, через свой теперь уже печально известный аккаунт user18081971 на Soundcloud. Том Рейвенскрофт с BBC6 уже включил EP Aescoba в свой список лучших работ 2017 года, а такие тяжеловесы андеграунда, как Eclair Fifi (LuckyMe) и Oliver Hafenbauer (Live At Robert Johnson), объявили себя его поклонниками.
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Отзывы


Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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