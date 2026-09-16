Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blue Lake - Weft (4251804182621) виниловая пластинка
Новый альбом Blue Lake под названием « Weft » знаменует собой открытие новых музыкальных горизонтов для создателя группы Джейсона Дангана представляющего эволюцию проекта. Вдохновение черпается в искусстве ткачества, он также демонстрирует стремление к коллективному духу как лидер группы, и всё это в преддверии выхода нового студийного альбома, ожидаемого в конце 2025 года. Заглавная композиция « Weft », проникнутая естественным звучанием, звучит легко и непринужденно: зацикленные гитарные риффы в открытом строе переплетаются с теплым пульсом виолончели, создающим необходимый ритм. Эти взаимосвязанные элементы создают наиболее выразительную на сегодняшний день версию американской кантри-музыки, пишущей в Скандинавии. Данган назвал релиз «Weft» в честь ткацкого дела своей партнерши, датской художницы Марии Зале чья работа « Torso » изображена на обложке альбома. Ее работы постоянно вдохновляют его музыку и практику создания музыкальных инструментов, и Данган нашел симбиотическую связь между их творчеством, что отражено в музыке на альбоме « Weft ». «Между множеством струн на инструменте и множеством нитей на ткацком станке существует не столь уж тонкая визуальная связь. Ткачество позволяет установить тесную взаимосвязь между множеством отдельных частей произведения, а также между готовым целым, и я думаю, что наблюдение за ее работой на ткацком станке на протяжении многих лет оказало глубокое влияние на мое понимание музыки».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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