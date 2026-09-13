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Мультиварка Supra MCS-5220 5л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка Supra MCS-5220 5л

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Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 1
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 2
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 3
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 4
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 5
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 6
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 7
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 8
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 9
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 10
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 11
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 12
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 13
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 14
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 15
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 16
Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5 л
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
42
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 1
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 2
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 3
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 4
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 5
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 6
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 7
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 8
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 9
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 10
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 11
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 12
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 13
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 14
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 15
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 16
  • Мультиварка Supra MCS-5220 5л - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721665
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5 л
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
42
Программы приготовления
варка; запекание; йогурт; Каша; молочная каша
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
автоматическая очистка
Комплектация
корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, чаша, шнур питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х29
Вес, кг.
3.43

Описание товара Мультиварка Supra MCS-5220 5л

Мультиварка Supra MCS-5220 стильная, универсальная и многофункциональная помощница на кухне! Управлять моделью можно с помощью интуитивно понятного сенсорного дисплея, а вместительной пятилитровой чаши хватит на приготовление нескольких порций для всей семьи. Электронное управление мультиварки контролирует время приготовления и температуру, что делает ее безопасной в использовании, и сохраняет полезные свойства и витамины в продуктах. Модель оснащена 42 автоматическими программами, каждая из них имеет предустановленные настройки, однако их можно изменить в зависимости от рецепта, количества продуктов или личных предпочтений. Характеристики: Тип управления: электронное Объем чаши, л.: 5 Покрытие чаши: антипригарное Количество автопрограмм: 42 Приготовление на пару: есть Отложенный старт: до 24 часов Функция подержания температуры: есть Функция Мультиприготовление: есть Автоочистка: есть Звуковой сигнал завершения работы: есть Цвет: серебристый Материал корпуса: нержавеющая сталь Потребляемая мощность, Вт.: 860 Электропитание, в., Гц.: 220-240, 50

Отзывы о товаре Мультиварка Supra MCS-5220 5л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5 л
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
42
Программы приготовления
варка; запекание; йогурт; Каша; молочная каша
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Развернуть
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
автоматическая очистка
Комплектация
корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, чаша, шнур питания
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка Supra MCS-5220 стильная, универсальная и многофункциональная помощница на кухне! Управлять моделью можно с помощью интуитивно понятного сенсорного дисплея, а вместительной пятилитровой чаши хватит на приготовление нескольких порций для всей семьи. Электронное управление мультиварки контролирует время приготовления и температуру, что делает ее безопасной в использовании, и сохраняет полезные свойства и витамины в продуктах. Модель оснащена 42 автоматическими программами, каждая из них имеет предустановленные настройки, однако их можно изменить в зависимости от рецепта, количества продуктов или личных предпочтений. Характеристики: Тип управления: электронное Объем чаши, л.: 5 Покрытие чаши: антипригарное Количество автопрограмм: 42 Приготовление на пару: есть Отложенный старт: до 24 часов Функция подержания температуры: есть Функция Мультиприготовление: есть Автоочистка: есть Звуковой сигнал завершения работы: есть Цвет: серебристый Материал корпуса: нержавеющая сталь Потребляемая мощность, Вт.: 860 Электропитание, в., Гц.: 220-240, 50
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Отзывы


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