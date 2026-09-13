Мультиварка Supra MCS-5220 5л
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Характеристики
Описание товара Мультиварка Supra MCS-5220 5л
Мультиварка Supra MCS-5220 стильная, универсальная и многофункциональная помощница на кухне! Управлять моделью можно с помощью интуитивно понятного сенсорного дисплея, а вместительной пятилитровой чаши хватит на приготовление нескольких порций для всей семьи. Электронное управление мультиварки контролирует время приготовления и температуру, что делает ее безопасной в использовании, и сохраняет полезные свойства и витамины в продуктах. Модель оснащена 42 автоматическими программами, каждая из них имеет предустановленные настройки, однако их можно изменить в зависимости от рецепта, количества продуктов или личных предпочтений. Характеристики: Тип управления: электронное Объем чаши, л.: 5 Покрытие чаши: антипригарное Количество автопрограмм: 42 Приготовление на пару: есть Отложенный старт: до 24 часов Функция подержания температуры: есть Функция Мультиприготовление: есть Автоочистка: есть Звуковой сигнал завершения работы: есть Цвет: серебристый Материал корпуса: нержавеющая сталь Потребляемая мощность, Вт.: 860 Электропитание, в., Гц.: 220-240, 50
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