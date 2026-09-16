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Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка

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Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 1
Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 2
Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 3
Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 4
Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 5
Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gojira
Альбом (сингл)
Fortitude
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 1
  • Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 2
  • Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 3
  • Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 4
  • Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 5
  • Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner
Barcode
[0075678592607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gojira
Альбом (сингл)
Fortitude
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Born for One Thing, Amazonia, Another World, Hold On, New Found, Fortitude, The Chant, Sphinx, Into the Storm, The Trails, Grind
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка

Fortitude — седьмой студийный альбом французской метал-группы Gojira, выпущенный в 2021 году. Издание на цветном виниле. Альбом «Fortitude», записанный и спродюсированный Джо Дюплантье в студии Silver Cord Studio, штаб-квартире Gojira в Риджвуде, Квинс, и сведенный Энди Уоллесом (Nirvana, Rage Against The Machine), представляет собой сборник песен, побуждающих нас, людей, представить себе — и воплотить в реальность — новый мир. «Fortitude» продолжил давнюю традицию Gojira использовать музыку как инструмент экологического активизма. Такие песни, как «Amazonia» и «The Chant», не только исследуют критические ситуации, но и побуждают слушателей к действию.

Отзывы о товаре Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner
Barcode
[0075678592607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gojira
Альбом (сингл)
Fortitude
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Born for One Thing, Amazonia, Another World, Hold On, New Found, Fortitude, The Chant, Sphinx, Into the Storm, The Trails, Grind
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Fortitude — седьмой студийный альбом французской метал-группы Gojira, выпущенный в 2021 году. Издание на цветном виниле. Альбом «Fortitude», записанный и спродюсированный Джо Дюплантье в студии Silver Cord Studio, штаб-квартире Gojira в Риджвуде, Квинс, и сведенный Энди Уоллесом (Nirvana, Rage Against The Machine), представляет собой сборник песен, побуждающих нас, людей, представить себе — и воплотить в реальность — новый мир. «Fortitude» продолжил давнюю традицию Gojira использовать музыку как инструмент экологического активизма. Такие песни, как «Amazonia» и «The Chant», не только исследуют критические ситуации, но и побуждают слушателей к действию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gojira - Fortitude (Coloured) (0075678592607) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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