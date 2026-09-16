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Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка

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Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - фото 2
Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - фото 3
Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - фото 4
Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice
Альбом (сингл)
Afro Agban
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - фото 1
  • Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - фото 2
  • Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - фото 3
  • Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - фото 4
  • Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721625
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548103571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice
Альбом (сингл)
Afro Agban
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oda Mimian, Ozan Koukle, Afon, Alow Aton, Afro-Love, Sikiliza, Racubah
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oda Mimian, Ozan Koukle, Afon, Alow Aton, Afro-Love, Sikiliza, Racubah

Отзывы о товаре Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548103571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice
Альбом (сингл)
Afro Agban
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oda Mimian, Ozan Koukle, Afon, Alow Aton, Afro-Love, Sikiliza, Racubah
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oda Mimian, Ozan Koukle, Afon, Alow Aton, Afro-Love, Sikiliza, Racubah
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ice - Afro Agban (4062548103571) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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