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Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка

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Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка - фото 1
Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка - фото 2
Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duo Jatekok
Альбом (сингл)
Plays Rammstein
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка - фото 1
  • Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка - фото 2
  • Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721618
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Характеристики

Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602445426836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duo Jatekok
Альбом (сингл)
Plays Rammstein
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Engel, Mein Herz Brennt, Puppe, Ohne Dich, Fr?hling In Paris, Mutter, Diamant, Klavier, Ausl?nder, Seemann, Sonne
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка

Изобретательные и страстные пианистки Наири Бадаль и Аделаида Панаже принадлежат к той же категории великих дуэтов, что и сестры Лабек, и в настоящее время являются ГЛАВНЫМ французским фортепианным дуэтом, завоевывающим признание как во Франции, так и на международной арене. В 2007 году они основали дуэт Jatekok («Jatekok» в переводе с венгерского означает «игры»). Следуя по стопам своих получивших признание критиков альбомов «Danses», «The Boys» и «Carnaval», они предлагают на каждом концерте музыкальный коктейль, полный динамизма и выразительности, качество, которое теперь отражено и в их новом альбоме «Duo Jatekok plays Rammstein». В 2019 году они выступали на разогреве в рамках европейского стадионного тура Rammstein.

Отзывы о товаре Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602445426836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duo Jatekok
Альбом (сингл)
Plays Rammstein
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Engel, Mein Herz Brennt, Puppe, Ohne Dich, Fr?hling In Paris, Mutter, Diamant, Klavier, Ausl?nder, Seemann, Sonne
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Изобретательные и страстные пианистки Наири Бадаль и Аделаида Панаже принадлежат к той же категории великих дуэтов, что и сестры Лабек, и в настоящее время являются ГЛАВНЫМ французским фортепианным дуэтом, завоевывающим признание как во Франции, так и на международной арене. В 2007 году они основали дуэт Jatekok («Jatekok» в переводе с венгерского означает «игры»). Следуя по стопам своих получивших признание критиков альбомов «Danses», «The Boys» и «Carnaval», они предлагают на каждом концерте музыкальный коктейль, полный динамизма и выразительности, качество, которое теперь отражено и в их новом альбоме «Duo Jatekok plays Rammstein». В 2019 году они выступали на разогреве в рамках европейского стадионного тура Rammstein.
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