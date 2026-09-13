Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Duo Jatekok - Plays Rammstein (Coloured) (0602445426836) виниловая пластинка
Изобретательные и страстные пианистки Наири Бадаль и Аделаида Панаже принадлежат к той же категории великих дуэтов, что и сестры Лабек, и в настоящее время являются ГЛАВНЫМ французским фортепианным дуэтом, завоевывающим признание как во Франции, так и на международной арене. В 2007 году они основали дуэт Jatekok («Jatekok» в переводе с венгерского означает «игры»). Следуя по стопам своих получивших признание критиков альбомов «Danses», «The Boys» и «Carnaval», они предлагают на каждом концерте музыкальный коктейль, полный динамизма и выразительности, качество, которое теперь отражено и в их новом альбоме «Duo Jatekok plays Rammstein». В 2019 году они выступали на разогреве в рамках европейского стадионного тура Rammstein.
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