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Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка

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Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 1
Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 2
Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 3
Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 4
Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Superpoze
Альбом (сингл)
Siecle
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 1
  • Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 2
  • Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 3
  • Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 4
  • Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628494314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Superpoze
Альбом (сингл)
Siecle
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Statues, Obsession, Gos?lia / Fragments, Ravenne, Sternes, Mue, Si?cle, Terre
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Statues, Obsession, Gos?lia / Fragments, Ravenne, Sternes, Mue, Si?cle, Terre

Отзывы о товаре Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628494314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Superpoze
Альбом (сингл)
Siecle
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Statues, Obsession, Gos?lia / Fragments, Ravenne, Sternes, Mue, Si?cle, Terre
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Statues, Obsession, Gos?lia / Fragments, Ravenne, Sternes, Mue, Si?cle, Terre
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Superpoze - Siecle (3516628494314) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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