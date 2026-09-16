Sofatalk - The Soul'S Code (4062548115406) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sofatalk
Альбом (сингл)
The Soul'S Code
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 721564
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3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548115406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sofatalk
Альбом (сингл)
The Soul'S Code
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dub Lush (feat. Veezo) 04:27, The Truth 05:28, Paradiddle 05:28, Complex Journey 05:51, Around 04:46, Out of Nowhere (feat. Zopelar) 04:48, Drum Circle 04:59, Magpie's Rules 05:42
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sofatalk - The Soul'S Code (4062548115406) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dub Lush (feat. Veezo) 04:27, The Truth 05:28, Paradiddle 05:28, Complex Journey 05:51, Around 04:46, Out of Nowhere (feat. Zopelar) 04:48, Drum Circle 04:59, Magpie's Rules 05:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548115406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sofatalk
Альбом (сингл)
The Soul'S Code
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dub Lush (feat. Veezo) 04:27, The Truth 05:28, Paradiddle 05:28, Complex Journey 05:51, Around 04:46, Out of Nowhere (feat. Zopelar) 04:48, Drum Circle 04:59, Magpie's Rules 05:42
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dub Lush (feat. Veezo) 04:27, The Truth 05:28, Paradiddle 05:28, Complex Journey 05:51, Around 04:46, Out of Nowhere (feat. Zopelar) 04:48, Drum Circle 04:59, Magpie's Rules 05:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sofatalk - The Soul'S Code (4062548115406) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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