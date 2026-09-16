Top.Mail.Ru
Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 1
Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 2
Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 3
Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 4
Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soul Supreme
Альбом (сингл)
Poetic Justice
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 1
  • Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 2
  • Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 3
  • Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 4
  • Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721556
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5050580802933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soul Supreme
Альбом (сингл)
Poetic Justice
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pulling Back the Curtain (intro), Dues and Don'ts, The Wait, Fraud Fades, Suit Up, Mood Swings, Mono Pro Bono, The Oath, Taking the Stand, All Rise, Sinkhole, The Appeal, Loyalty Over Royalty, The Wait pt 2, No Clouds on a Sunny Day, The Wait pt 3, I Rest My Case
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pulling Back the Curtain (intro), Dues and Don'ts, The Wait, Fraud Fades, Suit Up, Mood Swings, Mono Pro Bono, The Oath, Taking the Stand, All Rise, Sinkhole, The Appeal, Loyalty Over Royalty, The Wait pt 2, No Clouds on a Sunny Day, The Wait pt 3, I Rest My Case

Отзывы о товаре Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5050580802933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soul Supreme
Альбом (сингл)
Poetic Justice
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pulling Back the Curtain (intro), Dues and Don'ts, The Wait, Fraud Fades, Suit Up, Mood Swings, Mono Pro Bono, The Oath, Taking the Stand, All Rise, Sinkhole, The Appeal, Loyalty Over Royalty, The Wait pt 2, No Clouds on a Sunny Day, The Wait pt 3, I Rest My Case
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pulling Back the Curtain (intro), Dues and Don'ts, The Wait, Fraud Fades, Suit Up, Mood Swings, Mono Pro Bono, The Oath, Taking the Stand, All Rise, Sinkhole, The Appeal, Loyalty Over Royalty, The Wait pt 2, No Clouds on a Sunny Day, The Wait pt 3, I Rest My Case
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soul Supreme - Poetic Justice (5050580802933) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...