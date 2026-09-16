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Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка

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Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 1
Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 2
Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 3
Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 4
Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 5
Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Magma
Альбом (сингл)
FELICITE THOSZ
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 1
  • Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 2
  • Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 3
  • Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 4
  • Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 5
  • Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Magma
Альбом (сингл)
FELICITE THOSZ
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
?kmah, ?lss, Dzo?, N?ms, T?ha, ?aahrz, D?hl, Tsa? !, ?hst, Zahrr, Les Hommes Sont Venus
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ?kmah, ?lss, Dzo?, N?ms, T?ha, ?aahrz, D?hl, Tsa? !, ?hst, Zahrr, Les Hommes Sont Venus



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Magma
Альбом (сингл)
FELICITE THOSZ
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
?kmah, ?lss, Dzo?, N?ms, T?ha, ?aahrz, D?hl, Tsa? !, ?hst, Zahrr, Les Hommes Sont Venus
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ?kmah, ?lss, Dzo?, N?ms, T?ha, ?aahrz, D?hl, Tsa? !, ?hst, Zahrr, Les Hommes Sont Venus


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Magma - Felicite Thosz (8719262038851) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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