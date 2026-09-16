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Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка

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Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 1
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 2
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 3
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 4
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 5
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 6
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 7
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 8
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 9
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 10
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 11
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 12
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 13
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 14
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Hybr:Id Ii
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 1
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 2
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 3
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 4
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 5
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 6
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 7
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 8
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 9
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 10
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 11
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 12
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 13
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 14
  • Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805569572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Hybr:Id Ii
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Hybr:Id Ectopia Environment, Hybr:Id Ectopia Elastic 1, Hybr:Id Ectopia Quarks Minus, Hybr:Id Ectopia Removing Infinities, Hybr:Id Ectopia Elastic 2, Hybr:Id Ectopia Interacting, Hybr:Id Ectopia Radiation Mechanics, Hybr:Id Ectopia Field 1, Hybr:Id Ectopia Singularity, Hybr:Id Ectopia Gravitation
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка

Alva Noto — сценическое имя звукового художника Карстена Николая, работающего в стилях экспериментальной электронной музыки, одного из основателей лейбла raster-noton. Работает в направлении гибридного искусства. Профессор Высшей школы изобразительных искусств Дрездена. Николай создаёт аудиокартины из различных тресков и помех, за счёт чего его произведения похожи на едва слышный фон технических и электронных шумов.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805569572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Hybr:Id Ii
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Hybr:Id Ectopia Environment, Hybr:Id Ectopia Elastic 1, Hybr:Id Ectopia Quarks Minus, Hybr:Id Ectopia Removing Infinities, Hybr:Id Ectopia Elastic 2, Hybr:Id Ectopia Interacting, Hybr:Id Ectopia Radiation Mechanics, Hybr:Id Ectopia Field 1, Hybr:Id Ectopia Singularity, Hybr:Id Ectopia Gravitation
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Alva Noto — сценическое имя звукового художника Карстена Николая, работающего в стилях экспериментальной электронной музыки, одного из основателей лейбла raster-noton. Работает в направлении гибридного искусства. Профессор Высшей школы изобразительных искусств Дрездена. Николай создаёт аудиокартины из различных тресков и помех, за счёт чего его произведения похожи на едва слышный фон технических и электронных шумов.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto - Hybr:Id Ii (5057805569572) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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