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Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка

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Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 1
Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 2
Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 3
Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 4
Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 5
Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 6
Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 7
Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Avenge The Fallen
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 1
  • Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 2
  • Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 3
  • Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 4
  • Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 5
  • Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 6
  • Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 7
  • Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629720919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Avenge The Fallen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Avenge The Fallen, The End Justifies, Freedom, Hail To The King, Hero To All, Hope Springs Eternal, Burn It Down, Capture The Dream, Rise Of Evil, Time Immemorial
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка

Avenge The Fallen — новый альбом шведской хеви-метал и пауэр-метал-группы Hammerfall. Издание на "золотом" виниле. Группа, состоящая из гитариста Оскара Дроньяка, певца Йоакима Канса, басиста Фредрика Ларссона, гитариста Понтуса Норгена и барабанщика Дэвида Валлина, возвращается с десятью совершенно новыми, солидными треками классического хэви-метала. «Это наш 13-й альбом», — с гордостью говорит Йоаким Канс. Во времена, когда у людей все меньше и меньше концентрации внимания, мы все еще думаем с точки зрения полных альбомов. Несколько хороших песен не сделают сильный альбом. Сильный альбом получается из альбома, полного отличных песен, и это то, что мы делаем с «Avenge The Fallen»

Отзывы о товаре Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629720919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Avenge The Fallen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Avenge The Fallen, The End Justifies, Freedom, Hail To The King, Hero To All, Hope Springs Eternal, Burn It Down, Capture The Dream, Rise Of Evil, Time Immemorial
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Avenge The Fallen — новый альбом шведской хеви-метал и пауэр-метал-группы Hammerfall. Издание на "золотом" виниле. Группа, состоящая из гитариста Оскара Дроньяка, певца Йоакима Канса, басиста Фредрика Ларссона, гитариста Понтуса Норгена и барабанщика Дэвида Валлина, возвращается с десятью совершенно новыми, солидными треками классического хэви-метала. «Это наш 13-й альбом», — с гордостью говорит Йоаким Канс. Во времена, когда у людей все меньше и меньше концентрации внимания, мы все еще думаем с точки зрения полных альбомов. Несколько хороших песен не сделают сильный альбом. Сильный альбом получается из альбома, полного отличных песен, и это то, что мы делаем с «Avenge The Fallen»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hammerfall - Avenge The Fallen (Coloured) (4065629720919) виниловая пластинка - купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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