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Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка

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Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка - фото 1
Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Just Mustard
Альбом (сингл)
We Were Just Here
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка - фото 1
  • Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721472
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841306115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Just Mustard
Альбом (сингл)
We Were Just Here
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pollyanna, Endless Deathless, Silver, Dreamer, We Were Just Here, Somewhere, Dandelion, That I Might Not See, The Steps, Out Of Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pollyanna, Endless Deathless, Silver, Dreamer, We Were Just Here, Somewhere, Dandelion, That I Might Not See, The Steps, Out Of Heaven

Отзывы о товаре Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841306115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Just Mustard
Альбом (сингл)
We Were Just Here
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pollyanna, Endless Deathless, Silver, Dreamer, We Were Just Here, Somewhere, Dandelion, That I Might Not See, The Steps, Out Of Heaven
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pollyanna, Endless Deathless, Silver, Dreamer, We Were Just Here, Somewhere, Dandelion, That I Might Not See, The Steps, Out Of Heaven
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Just Mustard - We Were Just Here (0720841306115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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