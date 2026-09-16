Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка
«Beyond The Pale» — долгожданный дебютный студийный альбом британской рок-группы Jarv Is, возглавляемой бывшим фронтменом Pulp Джарвисом Кокером. Группа, в состав которой входят Джарвис Кокер, Серафина Стир, Эмма Смит, Эндрю МакКинни, Джейсон Бакл и Адам Беттс, изначально была сформирована в конце 2017 года для выступления на фестивале Sigur Ros «Nor?ur og Ni?ur» в Исландии. Идея заключалась в том, чтобы писать песни совместно с аудиторией. Джарв Ис записал их выступления для дальнейшей доработки композиций. Продюсер Джефф Барроу (Portishead) в итоге предложил использовать эти записи в качестве основы для альбома. Альбом из семи треков под названием «Beyond The Pale» был записан в студии Narcissus Studios в Нисдене (Лондон) и на площади Биг-Босс в Рейнс-парке (Лондон). Несколько впечатлений от прослушивания песен «Must I Evolve?» и «House Music All Night Long» были доступны уже заранее. И это заметно: Jarv Is проделали фантастическую работу, как на сцене, так и позже в студии. Сочетая раннее звучание Pulp с роком 70-х, инди и электронной музыкой, «Beyond The Pale» — это действительно сильный дебют.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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