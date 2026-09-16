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Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка

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Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 1
Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 2
Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 3
Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 4
Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 5
Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jarv Is…
Альбом (сингл)
Beyond The Pale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 1
  • Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 2
  • Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 3
  • Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 4
  • Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 5
  • Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0191402012910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jarv Is…
Альбом (сингл)
Beyond The Pale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Save The Whale, Must I Evolve, I Missing Something, House Music All Night Long, Pharoah, Swanky Modes, Children Of The Echo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка

«Beyond The Pale» — долгожданный дебютный студийный альбом британской рок-группы Jarv Is, возглавляемой бывшим фронтменом Pulp Джарвисом Кокером. Группа, в состав которой входят Джарвис Кокер, Серафина Стир, Эмма Смит, Эндрю МакКинни, Джейсон Бакл и Адам Беттс, изначально была сформирована в конце 2017 года для выступления на фестивале Sigur Ros «Nor?ur og Ni?ur» в Исландии. Идея заключалась в том, чтобы писать песни совместно с аудиторией. Джарв Ис записал их выступления для дальнейшей доработки композиций. Продюсер Джефф Барроу (Portishead) в итоге предложил использовать эти записи в качестве основы для альбома. Альбом из семи треков под названием «Beyond The Pale» был записан в студии Narcissus Studios в Нисдене (Лондон) и на площади Биг-Босс в Рейнс-парке (Лондон). Несколько впечатлений от прослушивания песен «Must I Evolve?» и «House Music All Night Long» были доступны уже заранее. И это заметно: Jarv Is проделали фантастическую работу, как на сцене, так и позже в студии. Сочетая раннее звучание Pulp с роком 70-х, инди и электронной музыкой, «Beyond The Pale» — это действительно сильный дебют.

Отзывы о товаре Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0191402012910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jarv Is…
Альбом (сингл)
Beyond The Pale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Save The Whale, Must I Evolve, I Missing Something, House Music All Night Long, Pharoah, Swanky Modes, Children Of The Echo
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Beyond The Pale» — долгожданный дебютный студийный альбом британской рок-группы Jarv Is, возглавляемой бывшим фронтменом Pulp Джарвисом Кокером. Группа, в состав которой входят Джарвис Кокер, Серафина Стир, Эмма Смит, Эндрю МакКинни, Джейсон Бакл и Адам Беттс, изначально была сформирована в конце 2017 года для выступления на фестивале Sigur Ros «Nor?ur og Ni?ur» в Исландии. Идея заключалась в том, чтобы писать песни совместно с аудиторией. Джарв Ис записал их выступления для дальнейшей доработки композиций. Продюсер Джефф Барроу (Portishead) в итоге предложил использовать эти записи в качестве основы для альбома. Альбом из семи треков под названием «Beyond The Pale» был записан в студии Narcissus Studios в Нисдене (Лондон) и на площади Биг-Босс в Рейнс-парке (Лондон). Несколько впечатлений от прослушивания песен «Must I Evolve?» и «House Music All Night Long» были доступны уже заранее. И это заметно: Jarv Is проделали фантастическую работу, как на сцене, так и позже в студии. Сочетая раннее звучание Pulp с роком 70-х, инди и электронной музыкой, «Beyond The Pale» — это действительно сильный дебют.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jarv Is… - Beyond The Pale (0191402012910) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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