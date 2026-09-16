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Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка

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Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка - фото 1
Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Eye To The Telescope
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка - фото 1
  • Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964187373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Eye To The Telescope
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Other The World, Another Place To Fall, Under The Weather, Black Horse And The Cherry Tree, Miniature Disasters, Silent Sea, Universe & U, False Alarm, Suddenly I See, Stoppin' The Love, Heal Over, Through The Dark
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка

Мультиплатиновая обладательница премии BRIT Awards и номинантка на премию Грэмми певица KT Tunstall отмечает 20-летие своего легендарного дебютного альбома «Eye To The Telescope» выпуском специального издания «Stargazer Edition», включающего ранее не издававшиеся записи, би-сайды и эксклюзивные концертные записи. Издание на виниле. Альбом 2004 года «Eye To The Telescope» принёс шотландской певице и автору песен КТ Танстолл мировую известность благодаря её незабываемому дебютному исполнению песни «Black Horse and the Cherry Tree» с Джулсом Холландом. Альбом стал платиновым в Великобритании и США. В альбом вошло несколько выдающихся треков, включая вышеупомянутый «Black Horse and the Cherry Tree», «Other Side of The World» и, в частности, хит «Suddenly I See», который стал определяющим моментом в поп-культуре после своего яркого появления в начальной сцене фильма «Дьявол носит Prada». В Stargazer EP вошли три новые песни, включая «Cancerian», «Anything At All» и заглавный трек «Eye To The Telescope». Эти песни были начаты ещё во время первоначальных сессий и не были закончены до этого года. В альбоме снова задействован Дэвид Дэвидсон, создавший роскошную оркестровку, а также приглашенный музыкант Шабака. Переиздание альбома Eye to the Telescope, приуроченное к 20-летию, — это искренняя дань уважения неувядающему творчеству KT Tunstall и память о пластинке, которая изменила всё.

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964187373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Eye To The Telescope
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Other The World, Another Place To Fall, Under The Weather, Black Horse And The Cherry Tree, Miniature Disasters, Silent Sea, Universe & U, False Alarm, Suddenly I See, Stoppin' The Love, Heal Over, Through The Dark
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Мультиплатиновая обладательница премии BRIT Awards и номинантка на премию Грэмми певица KT Tunstall отмечает 20-летие своего легендарного дебютного альбома «Eye To The Telescope» выпуском специального издания «Stargazer Edition», включающего ранее не издававшиеся записи, би-сайды и эксклюзивные концертные записи. Издание на виниле. Альбом 2004 года «Eye To The Telescope» принёс шотландской певице и автору песен КТ Танстолл мировую известность благодаря её незабываемому дебютному исполнению песни «Black Horse and the Cherry Tree» с Джулсом Холландом. Альбом стал платиновым в Великобритании и США. В альбом вошло несколько выдающихся треков, включая вышеупомянутый «Black Horse and the Cherry Tree», «Other Side of The World» и, в частности, хит «Suddenly I See», который стал определяющим моментом в поп-культуре после своего яркого появления в начальной сцене фильма «Дьявол носит Prada». В Stargazer EP вошли три новые песни, включая «Cancerian», «Anything At All» и заглавный трек «Eye To The Telescope». Эти песни были начаты ещё во время первоначальных сессий и не были закончены до этого года. В альбоме снова задействован Дэвид Дэвидсон, создавший роскошную оркестровку, а также приглашенный музыкант Шабака. Переиздание альбома Eye to the Telescope, приуроченное к 20-летию, — это искренняя дань уважения неувядающему творчеству KT Tunstall и память о пластинке, которая изменила всё.
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Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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