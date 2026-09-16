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Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка

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Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка - фото 1
Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка - фото 2
Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Mordechai
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка - фото 1
  • Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка - фото 2
  • Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721387
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605149318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Mordechai
Жанр
Диско
Трек-лист
First Class, Time (You and I), Connaissais de Face, Father Bird, Mother Bird, If There is No Question, Pelota, One to Remember, Dearest Alfred, So We Won’t Forget, Shida
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка

Mordechai — третий студийный альбом американского трио Khruangbin, выпущенный в 2020 году. Издание на виниле. Новые приоритеты, привычная готовность к экспериментам и богатство граней — это Mordechai. Khruangbin записали для него десять новых песен в своей собственной Farmhouse Studio в Бертоне, штат Техас, в которых на этот раз слышны звуковые влияния Пакистана, Кореи и Западной Африки. Кроме того, и это новшество для преимущественно инструментальной группы, практически в каждой песне альбома на переднем плане находится вокал.

Отзывы о товаре Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605149318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Mordechai
Жанр
Диско
Трек-лист
First Class, Time (You and I), Connaissais de Face, Father Bird, Mother Bird, If There is No Question, Pelota, One to Remember, Dearest Alfred, So We Won’t Forget, Shida
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Mordechai — третий студийный альбом американского трио Khruangbin, выпущенный в 2020 году. Издание на виниле. Новые приоритеты, привычная готовность к экспериментам и богатство граней — это Mordechai. Khruangbin записали для него десять новых песен в своей собственной Farmhouse Studio в Бертоне, штат Техас, в которых на этот раз слышны звуковые влияния Пакистана, Кореи и Западной Африки. Кроме того, и это новшество для преимущественно инструментальной группы, практически в каждой песне альбома на переднем плане находится вокал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Khruangbin - Mordechai (0656605149318) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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