Серёга - The Best Of (Coloured) (4400011000413) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721365
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Характеристики
Бренд
Imker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imker
Barcode
[4400011000413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Swing
Трек-лист
Чёрный бумер, 1000000$, Fight Club, Возле дома твоего, (feat. Макс Лоренс, Сацура), Кукла, (Hard Funk Remix by Max Gee & Dmitryy Gee), Загубили Лялю, Соня Эриксон, Говорила мама, Джинсы, Песенка о слесаре шестого разряда, Летняя песня, Крепкие орешки (feat. St1m, ST), 2Kaiser (feat. Azad), Я-рэп (feat. St1m)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Серёга - The Best Of (Coloured) (4400011000413) виниловая пластинка
Легенда восточноевропейского хип-хопа возвращается в виниловом формате! Альбом THE BEST OF… - это тщательно подобранная коллекция лучших треков Серёги, прозвучавших на улицах, радиостанциях и в саундтреках культовых фильмов. От хитов вроде “Чёрный Бумер” до глубоко личных треков - этот релиз представляет мощную ретроспективу творчества артиста, оказавшего влияние на целое поколение слушателей. Издание выполнено на тёмно-зелёном виниле, и строго ограничено 300 копиями - настоящий подарок для коллекционеров и ценителей оригинального звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Imker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imker
Barcode
[4400011000413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Swing
Трек-лист
Чёрный бумер, 1000000$, Fight Club, Возле дома твоего, (feat. Макс Лоренс, Сацура), Кукла, (Hard Funk Remix by Max Gee & Dmitryy Gee), Загубили Лялю, Соня Эриксон, Говорила мама, Джинсы, Песенка о слесаре шестого разряда, Летняя песня, Крепкие орешки (feat. St1m, ST), 2Kaiser (feat. Azad), Я-рэп (feat. St1m)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Легенда восточноевропейского хип-хопа возвращается в виниловом формате! Альбом THE BEST OF… - это тщательно подобранная коллекция лучших треков Серёги, прозвучавших на улицах, радиостанциях и в саундтреках культовых фильмов. От хитов вроде “Чёрный Бумер” до глубоко личных треков - этот релиз представляет мощную ретроспективу творчества артиста, оказавшего влияние на целое поколение слушателей. Издание выполнено на тёмно-зелёном виниле, и строго ограничено 300 копиями - настоящий подарок для коллекционеров и ценителей оригинального звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Серёга - The Best Of (Coloured) (4400011000413) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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