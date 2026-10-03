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Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка

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Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 1
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 2
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 3
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 4
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 5
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 6
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 7
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 8
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 9
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Grauzone
Альбом (сингл)
Grauzone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 1
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 2
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 3
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 4
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 5
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 6
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 7
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 8
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 9
  • Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804122153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Grauzone
Альбом (сингл)
Grauzone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Film 2, Schlachtet!, Hinter Den Bergen, Maik?fer Flieg, Marmelade Und Himbeereis, W?tendes Glas, K?lte Kriecht, Kunstgewerbe, Der Weg Zu Zweit, In Der Nacht, Eisb?r, Ich Lieb Sie, Moskau, Ein Tanz Mit Dem Tod, Tra?me Mit Mir, Ich Und Du, W?tendes Glas (Maxi Version), Raum, Film 1
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Film 2, Schlachtet!, Hinter Den Bergen, Maik?fer Flieg, Marmelade Und Himbeereis, W?tendes Glas, K?lte Kriecht, Kunstgewerbe, Der Weg Zu Zweit, In Der Nacht, Eisb?r, Ich Lieb Sie, Moskau, Ein Tanz Mit Dem Tod, Tra?me Mit Mir, Ich Und Du, W?tendes Glas (Maxi Version), Raum, Film 1

Отзывы о товаре Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804122153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Grauzone
Альбом (сингл)
Grauzone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Film 2, Schlachtet!, Hinter Den Bergen, Maik?fer Flieg, Marmelade Und Himbeereis, W?tendes Glas, K?lte Kriecht, Kunstgewerbe, Der Weg Zu Zweit, In Der Nacht, Eisb?r, Ich Lieb Sie, Moskau, Ein Tanz Mit Dem Tod, Tra?me Mit Mir, Ich Und Du, W?tendes Glas (Maxi Version), Raum, Film 1
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Film 2, Schlachtet!, Hinter Den Bergen, Maik?fer Flieg, Marmelade Und Himbeereis, W?tendes Glas, K?lte Kriecht, Kunstgewerbe, Der Weg Zu Zweit, In Der Nacht, Eisb?r, Ich Lieb Sie, Moskau, Ein Tanz Mit Dem Tod, Tra?me Mit Mir, Ich Und Du, W?tendes Glas (Maxi Version), Raum, Film 1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grauzone - Grauzone (4251804122153) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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