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Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black

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Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 1
Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 2
Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 3
Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 4
Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 5
Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 6
Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 7
Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 8
Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 1
  • Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 2
  • Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 3
  • Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 4
  • Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 5
  • Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 6
  • Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 7
  • Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 8
  • Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721042
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.04х0.64х0.13
Вес, кг.
7.9

Описание товара Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black

Телевизор Blackton — это стильное и современное решение для вашего дома, объединяющее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. С диагональю 43 дюйма (108 см) и поддержкой разрешения Full HD, он идеально подходит для просмотра ваших любимых фильмов и шоу с высокими деталями и яркими цветами, благодаря Direct LED подсветке. Телевизор оснащен операционной системой Android TV, что обеспечивает доступ к тысячам приложений и игр через Smart TV. Вы сможете легко подключаться к интернету с помощью встроенного Wi-Fi или порта Ethernet для потоковой передачи контента. Три HDMI порта позволяют подключать различные устройства, такие как игровые консоли, ноутбуки или дополнительные мультимедийные системы. Благодаря поддержке стандартов VESA 200x200, телевизор легко крепится на стену, что позволит сэкономить место и создать идеальную обстановку в вашем помещении. Blackton поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-T2, обеспечивая доступ к широкому спектру телевизионных каналов без необходимости приобретения дополнительного оборудования. С весом без подставки всего 6,4 кг, телевизор является легким и удобным в установке. Элегантный черный цвет корпуса дополнит любой интерьер, добавив современности и стиля в ваш дом. Сделано в России, это устройство демонстрирует надежность и высокое качество от бренда Blackton, обеспечивая отличное изображение и доступ к цифровым технологиям. Насладитесь современным телевидением с телевизором Blackton, который соответствует всем вашим требованиям к домашнему развлечению.

Отзывы о товаре Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Blackton — это стильное и современное решение для вашего дома, объединяющее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. С диагональю 43 дюйма (108 см) и поддержкой разрешения Full HD, он идеально подходит для просмотра ваших любимых фильмов и шоу с высокими деталями и яркими цветами, благодаря Direct LED подсветке. Телевизор оснащен операционной системой Android TV, что обеспечивает доступ к тысячам приложений и игр через Smart TV. Вы сможете легко подключаться к интернету с помощью встроенного Wi-Fi или порта Ethernet для потоковой передачи контента. Три HDMI порта позволяют подключать различные устройства, такие как игровые консоли, ноутбуки или дополнительные мультимедийные системы. Благодаря поддержке стандартов VESA 200x200, телевизор легко крепится на стену, что позволит сэкономить место и создать идеальную обстановку в вашем помещении. Blackton поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-T2, обеспечивая доступ к широкому спектру телевизионных каналов без необходимости приобретения дополнительного оборудования. С весом без подставки всего 6,4 кг, телевизор является легким и удобным в установке. Элегантный черный цвет корпуса дополнит любой интерьер, добавив современности и стиля в ваш дом. Сделано в России, это устройство демонстрирует надежность и высокое качество от бренда Blackton, обеспечивая отличное изображение и доступ к цифровым технологиям. Насладитесь современным телевидением с телевизором Blackton, который соответствует всем вашим требованиям к домашнему развлечению.
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Доставка
Отзывы


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