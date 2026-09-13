Телевизор BQ 40FS36B Black
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721023
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.15
Вес, кг.
6.1
Описание товара Телевизор BQ 40FS36B Black
LED-телевизор BQ 40FS36B оснащен оптимальным для 40-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. ОС Android TV открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
LED-телевизор BQ 40FS36B оснащен оптимальным для 40-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. ОС Android TV открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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