Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 YaOS Frameless черный LED 40" FULL HD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743041
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.65х0.15
Вес, кг.
8
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 YaOS Frameless черный LED 40" FULL HD
Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 с диагональю 40" имеет экран с разрешением 1920?1080 пикселей (FULL HD). Устройство под управлением операционной системы YaOS поддерживает Смарт ТВ, что даёт доступ к приложениям и сервисам. Встроенный Wi-Fi и Bluetooth v5.0 позволяют подключаться к интернету и другим устройствам.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 с диагональю 40" имеет экран с разрешением 1920?1080 пикселей (FULL HD). Устройство под управлением операционной системы YaOS поддерживает Смарт ТВ, что даёт доступ к приложениям и сервисам. Встроенный Wi-Fi и Bluetooth v5.0 позволяют подключаться к интернету и другим устройствам.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 YaOS Frameless черный LED 40" FULL HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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