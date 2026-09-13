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Телевизор Blackton BT 43F34B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Blackton BT 43F34B Black

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Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 1
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 2
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Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 5
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 6
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 7
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 8
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 9
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 10
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 11
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 12
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 13
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 14
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 15
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 16
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 17
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 18
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 19
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Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 21
Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 1
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 2
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 3
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 4
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 5
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 6
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 7
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 8
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 9
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 10
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 11
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 12
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 13
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 14
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 15
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 16
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 17
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 18
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 19
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 20
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 21
  • Телевизор Blackton BT 43F34B Black - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721036
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Телевизор, подставки, пульт ДУ, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, антенный вход, VGA (D-Sub), PC аудио (jack 3.5)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.02х0.62х0.1
Вес, кг.
6.6

Описание товара Телевизор Blackton BT 43F34B Black

Телевизор Blackton от бренда BQ — это превосходный выбор для тех, кто ищет качественный экран без лишних наворотов. С диагональю в 43 дюйма (или 109 см) и разрешением экрана 1920x1080 (Full HD), этот телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение для вашего развлечения. Благодаря технологиям Direct LED и частоте обновления 60 Гц, вы сможете наслаждаться плавным просмотром любимых фильмов и передач. Телевизор Blackton создан для практичных пользователей. Он оснащен тремя HDMI-портами, что позволяет подключать различные устройства — от игровых консолей до медиаплееров — без необходимости постоянного переключения кабелей. При этом он остается лёгким и компактным, весит всего 5,3 кг как с подставкой, так и без неё. Несмотря на отсутствие поддержки 3D и Smart TV функций, Blackton удовлетворяет стандартам современного телевещания, поддерживая цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 и DVB-T. Все эти возможности заключены в стильный черный корпус, который легко впишется в интерьер любого помещения. Произведенный в России, телевизор Blackton олицетворяет собой доступное качество и надежность. Он станет отличным дополнением для вашего дома, независимо от того, для каких целей вы его используете — будь то просмотры шоу, спорт или вечерние киносеансы.

Отзывы о товаре Телевизор Blackton BT 43F34B Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Телевизор, подставки, пульт ДУ, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, антенный вход, VGA (D-Sub), PC аудио (jack 3.5)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Blackton от бренда BQ — это превосходный выбор для тех, кто ищет качественный экран без лишних наворотов. С диагональю в 43 дюйма (или 109 см) и разрешением экрана 1920x1080 (Full HD), этот телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение для вашего развлечения. Благодаря технологиям Direct LED и частоте обновления 60 Гц, вы сможете наслаждаться плавным просмотром любимых фильмов и передач. Телевизор Blackton создан для практичных пользователей. Он оснащен тремя HDMI-портами, что позволяет подключать различные устройства — от игровых консолей до медиаплееров — без необходимости постоянного переключения кабелей. При этом он остается лёгким и компактным, весит всего 5,3 кг как с подставкой, так и без неё. Несмотря на отсутствие поддержки 3D и Smart TV функций, Blackton удовлетворяет стандартам современного телевещания, поддерживая цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 и DVB-T. Все эти возможности заключены в стильный черный корпус, который легко впишется в интерьер любого помещения. Произведенный в России, телевизор Blackton олицетворяет собой доступное качество и надежность. Он станет отличным дополнением для вашего дома, независимо от того, для каких целей вы его используете — будь то просмотры шоу, спорт или вечерние киносеансы.
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Отзывы


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