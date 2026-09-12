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Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

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Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 5
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 6
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 7
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 8
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
IPS
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 5
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 6
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 7
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 8
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699326
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
100x100 мм
Входы
usb, wifi, hdmi, rj-45
Особенности дизайна
frameless
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
719.2x456.1x171.5
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
IPS
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
usb, hdmi, rj-45
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х46х17
Вес, кг.
4

Описание товара Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

телевизор digma dm-led32sbb32 — 32-дюймовый led-телевизор с разрешением hd, поддержкой hdr10 и smart tv на платформе яндекс.тв. имеет встроенные тюнеры dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2 и поддержку wi-fi.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
100x100 мм
Входы
usb, wifi, hdmi, rj-45
Особенности дизайна
frameless
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
719.2x456.1x171.5
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Развернуть
Тип матрицы
IPS
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
usb, hdmi, rj-45
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100 мм
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор digma dm-led32sbb32 — 32-дюймовый led-телевизор с разрешением hd, поддержкой hdr10 и smart tv на платформе яндекс.тв. имеет встроенные тюнеры dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2 и поддержку wi-fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB32 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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