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Телевизор BQ 32FS36B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BQ 32FS36B Black

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Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 1
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Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 4
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 5
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 6
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 7
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 8
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 9
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 10
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 11
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 12
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 13
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 14
Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 1
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 2
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 3
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 4
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 5
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 6
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 7
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 8
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 9
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 10
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 11
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 12
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 13
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 14
  • Телевизор BQ 32FS36B Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721007
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV, HDMI, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х47х9
Вес, кг.
4

Описание товара Телевизор BQ 32FS36B Black

Телевизор BQ с диагональю 32 дюйма (81 см) — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным выбором для любого дома. Визуальное впечатление обеспечивает экран с типом подсветки Direct LED, что обеспечивает яркое и насыщенное изображение. Частота обновления 60 Гц добавляет плавности и четкости воспроизведению динамичных сцен. Благодаря операционной системе Android TV и поддержке Smart TV, возможности устройства значительно расширяются: вы сможете легко пользоваться множеством онлайн-сервисов, приложений и потокового видео. Наличие встроенного Wi-Fi и порта Ethernet позволяет подключать телевизор к интернету для быстрого и удобного потокового воспроизведения контента. Для подключения внешних устройств предусмотрено три HDMI-порта, что позволяет без проблем подключать консоли, медиаплееры и другие гаджеты. Телевизор поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-T2, что обеспечивает прием и просмотр различных телевизионных каналов. Телевизор BQ весит всего 3,7 кг без подставки, что облегчает его установку и, при необходимости, позволяет без труда использовать крепление на стену стандарта VESA 100x100. Элегантный черный цвет корпуса телевизора легко впишется в любой интерьер. Сочетание функциональности, современного дизайна и возможностей подключения делает этот телевизор идеальным вариантом для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство для дома.

Отзывы о товаре Телевизор BQ 32FS36B Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV, HDMI, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BQ с диагональю 32 дюйма (81 см) — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным выбором для любого дома. Визуальное впечатление обеспечивает экран с типом подсветки Direct LED, что обеспечивает яркое и насыщенное изображение. Частота обновления 60 Гц добавляет плавности и четкости воспроизведению динамичных сцен. Благодаря операционной системе Android TV и поддержке Smart TV, возможности устройства значительно расширяются: вы сможете легко пользоваться множеством онлайн-сервисов, приложений и потокового видео. Наличие встроенного Wi-Fi и порта Ethernet позволяет подключать телевизор к интернету для быстрого и удобного потокового воспроизведения контента. Для подключения внешних устройств предусмотрено три HDMI-порта, что позволяет без проблем подключать консоли, медиаплееры и другие гаджеты. Телевизор поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-T2, что обеспечивает прием и просмотр различных телевизионных каналов. Телевизор BQ весит всего 3,7 кг без подставки, что облегчает его установку и, при необходимости, позволяет без труда использовать крепление на стену стандарта VESA 100x100. Элегантный черный цвет корпуса телевизора легко впишется в любой интерьер. Сочетание функциональности, современного дизайна и возможностей подключения делает этот телевизор идеальным вариантом для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство для дома.
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Отзывы


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