Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Velvet Underground
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 720509
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602557632125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Velvet Underground
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'm Waiting For The Man, Venus In Furs, All Tomorrow's Parties, There She Goes Again, Heroin, Femme Fatale, I Heard Her Call My Name, White Light/White Heat, Here She Comes Now, Sister Ray, Hey Mr. Rain, Stephanie Says, She's My Best Friend, Andy's Chest, Candy Says, What Goes On, Some Kinda Love, Lisa Says, Pale Blue Eyes, The Murder Mystery, We're Gonna Have A Real Good Time Together, Foggy Notion, One Of These Days
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка
Компиляция лучших композиций группы The Velvet Underground в рамках серии Collected. Ограниченное издание на цветном виниле, включает 4-х страничный буклет. Всего выпущено 3000 экземпляров. Группа The Velvet Underground образовалась в 1964 году в США. Альбомы коллектива не имели высоких рейтингов и продаж, однако оказали большое влияние на развитие рок-музыки. Журнал Rolling Stone присвоил команде 19 позицию в списке «100 величайших артистов всех времён», также название группы было внесено в Зал славы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602557632125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Velvet Underground
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'm Waiting For The Man, Venus In Furs, All Tomorrow's Parties, There She Goes Again, Heroin, Femme Fatale, I Heard Her Call My Name, White Light/White Heat, Here She Comes Now, Sister Ray, Hey Mr. Rain, Stephanie Says, She's My Best Friend, Andy's Chest, Candy Says, What Goes On, Some Kinda Love, Lisa Says, Pale Blue Eyes, The Murder Mystery, We're Gonna Have A Real Good Time Together, Foggy Notion, One Of These Days
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Компиляция лучших композиций группы The Velvet Underground в рамках серии Collected. Ограниченное издание на цветном виниле, включает 4-х страничный буклет. Всего выпущено 3000 экземпляров. Группа The Velvet Underground образовалась в 1964 году в США. Альбомы коллектива не имели высоких рейтингов и продаж, однако оказали большое влияние на развитие рок-музыки. Журнал Rolling Stone присвоил команде 19 позицию в списке «100 величайших артистов всех времён», также название группы было внесено в Зал славы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка