Top.Mail.Ru
Nazareth - Loud & Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nazareth - Loud & Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 5
Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 6
Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 7
Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 8
Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Loud & Proud! Anthology
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 5
  • Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 6
  • Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 7
  • Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 8
  • Nazareth - Loud &amp; Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nazareth - Loud & Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538412598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Loud & Proud! Anthology
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Witchdoctor Woman, Woke Up This Morning, Bad, Bad Boy, Broken Down Angel, This Flight Tonight, Shanghai'd in Shanghai, Love Hurts, Hair of the Dog, Beggar's Day/Rose in the Heather, My White Bicycle, Carry Out Feelings, Everything for You, Expect No Mercy, May the Sunshine, Talkin' to One of the Boys, Boys in the Band, Rags to Riches, Other Side of You, Every Time It Rains, Your Dog, When the Light Comes Down, Road Trip, Big Dog's Gonna Howl, Boom Bang Bang
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Loud & Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Witchdoctor Woman, Woke Up This Morning, Bad, Bad Boy, Broken Down Angel, This Flight Tonight, Shanghai'd in Shanghai, Love Hurts, Hair of the Dog, Beggar's Day/Rose in the Heather, My White Bicycle, Carry Out Feelings, Everything for You, Expect No Mercy, May the Sunshine, Talkin' to One of the Boys, Boys in the Band, Rags to Riches, Other Side of You, Every Time It Rains, Your Dog, When the Light Comes Down, Road Trip, Big Dog's Gonna Howl, Boom Bang Bang

Отзывы о товаре Nazareth - Loud & Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538412598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Loud & Proud! Anthology
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Witchdoctor Woman, Woke Up This Morning, Bad, Bad Boy, Broken Down Angel, This Flight Tonight, Shanghai'd in Shanghai, Love Hurts, Hair of the Dog, Beggar's Day/Rose in the Heather, My White Bicycle, Carry Out Feelings, Everything for You, Expect No Mercy, May the Sunshine, Talkin' to One of the Boys, Boys in the Band, Rags to Riches, Other Side of You, Every Time It Rains, Your Dog, When the Light Comes Down, Road Trip, Big Dog's Gonna Howl, Boom Bang Bang
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Witchdoctor Woman, Woke Up This Morning, Bad, Bad Boy, Broken Down Angel, This Flight Tonight, Shanghai'd in Shanghai, Love Hurts, Hair of the Dog, Beggar's Day/Rose in the Heather, My White Bicycle, Carry Out Feelings, Everything for You, Expect No Mercy, May the Sunshine, Talkin' to One of the Boys, Boys in the Band, Rags to Riches, Other Side of You, Every Time It Rains, Your Dog, When the Light Comes Down, Road Trip, Big Dog's Gonna Howl, Boom Bang Bang
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - Loud & Proud! Anthology (4050538412598) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...